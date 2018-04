Pravosnažna presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću trebalo bi da bude izrečena do kraja ove godine, najavio je predsjednik Rezidualnog mehanizma Theodor Meron.

Arhiv / 24sata.info

Meron je, odgovarajući na pitanje Karadžićevog branioca Petera Robinsona kada se može očekivati konačna presuda budući da je u izvještaju Vijeća sigurnosti UN-a naveo da će to biti do kraja iduće godine, a nedavno u Sarajevu najavio do kraja ove godine, naveo da je u Sarajevu rekao ono što je namjera Mehanizma, prenose beogradski mediji.



"U Sarajevu sam rekao da nam je namjera, mada to nije definitivni cilj, da presuda bude spremna do kraja 2018. godine", naglasio je Meron.



Karadžić je danas u sudnici, odgovarajući na pitanje Merona kakvo mu je zdravlje, rekao da mu je zdravstveno stanje "sasvim zadovoljavajuće" i da se "osjeća mnogo bolje", te da se od "intervencije sudije Merona vodi potpuna briga o njegovom zdravlju".



Karadžić je naveo da "u cjelini, nema prigovora na uslove u sudskom pritvoru".



On je izrazio zadovoljstvo zbog toga što je ispunjen njegov zahtjev da dobije prenosni kompjuter, a ponovo je zatražio da bude razmotrena mogućnost da ima ograničen pristup internetu, na šta je Meron rekao da je u toku razmatranje i Karadžićevog zahtjeva da mu bude omogućena komunikacija preko Skaypa.



Iduća rasprava o stanju u postupku protiv Karadžića, prema pravilima suda, bit će održana u roku od četiri mjeseca.



Karadžić je u haškom pritvoru od kraja jula 2008. godine kada su ga vlasti Srbije izručile Tribunalu nakon hapšenja u Beogradu.



Haški tribunal je Karadžića krajem marta 2016. godine osudio na 40 godina zatvora za zločine tokom rata u BiH.



U žalbi, koju je obrazložio juče i prekjuče, Karadžić je zatražio da prvostepena presuda bude poništena zbog brojnih proceduralnih grešaka i pogrešno utvrđenih činjenica, te da mu bude suđeno ponovo.



Haško tužilaštvo zatražilo je juče da Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u potpunosti odbaci Karadžićevu žalbu i zatražilo pooštravanje kazne na doživotni zatvor.



Tim odbrane je, tokom obraćanja žalbenom vijeću, zatražio da bude poništena prvostepena presuda i omogućeno novo suđenje.

