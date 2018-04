Analiza protivminskih akcija (PMA) Oružanih snaga BiH za 2017. godinu, koja je održana 25. aprila ove godine, pokazala je da je premašen Godišnji plan protivminskih akcija u 2017.godini - Oružane snage BiH izvršile deminiranje 3.147.847 m2 teritorije.

Kroz uklanjanje mina OS BiH daju doprinos sigurnosti u BiH, što je pretpostavka za ekonomski i privredni podstrek.



- Od početka procesa deminiranja u BiH uklonjeno je 13.223 komada mina i drugih ubojnih sredstava. Možemo s pravom reći da smo time spasili toliko ljudskih života - istakao načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalmajor Senad Mašović.



Kazao je da u prošlogodišnjem angažovanju u procesu deminiranja, OS BiH nisu imale niti jednu deminersku nesreću ili incident što govori o profesionalnosti i predanosti prilikom izvršavanja zadataka - zaključio je.



Zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Kenan Dautović je govorio o rezultatima procesa PMA OS BiH u 2017.godini, te kazao da su 2017. godine OS BiH izvršile deminiranje 3.147.847 m2 teritorije BiH, tokom čega je pronađeno i uništeno četiri protivtenkovske mine, 481 protivpješadijskih mina i 295 neeksplodiranih ubojnih sredstava.



Ovo je prvi put, rekao je Dautović, da je godišnji plan PMA Oružanih snaga BiH premašen i u 2017. godini njegova realizacija iznosi 100.9 posto, te da su OS BiH protekle godine tokom realizacije PMA vršile deminiranje u 32 općine dok je u 46 općina BiH vršena edukacija civilnog stanovništva vezano za upozoravanje na opasnost od mina.





Istaknuto da je prioritet PMA OS BiH u 2018.godini realizovati plan deminiranja u iznosu od 3.800.000m2 uz ostvarivanje dobre saradnje s partnerima koji daju podršku deminerskim kapacitetima OS BiH.



Interesantno je i pokretanje projekta “Opšte procjene minski sumnjivih područja u BiH 2018-2019” na inicijativu i pod pokroviteljstvom Evropske komisije u BiH, koji bi trajao 18 mjeseci i obuhvatio angažiranje BHA MAC-a, NPA i OS BiH.



Cilj projekta je povećanje efikasnosti protivminskih akcija u BiH kroz primjenu opšte procjene minski sumnjivih površina i njihovog uticaja na ugrožene zajednice. Realizacijom projekta postigli bi se znatni efekti u smanjenju finansijskih troškova i skraćivanja vremena do realizacije glavnog cilja deminiranja - “BiH bez mina”.



U sklopu Analize dodijeljene su nagrade i pohvale za najzaslužnije pripadnike OS BiH, koji su svojim radom doprinijeli uspješnoj realizaciji Plana protivminskih akcija OS BiH za 2017.godinu.



Oružane snage BiH su u periodu od 2007.godine do 2017.godine deminirale teritoriju od 27.691.825m2 pri čemu je pronađeno i uništeno ukupno 6.791 mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. U 2018.godini Oružane snage BiH su planirale deminirati površinu od 3.193.079m2 kroz 62 projekta u 32 općine širom BiH.



Protivminske akcije OS BiH i dalje će ostati jedan od ključnih zadataka sve do potpunog ispunjenja cilja - “BiH bez mina“, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstvo odbrane BiH.



Analizi, koja je održana na deminerskom radilištu „Ledenice Donje“ u općini Gradačac, prisustvovali su parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, komandant EUFOR-a generalmajor Martin Dorfer, generali OS BiH, predstavnici NATO štaba u Sarajevu, vojnodiplomatski predstavnici u BiH, predstavnici deminerskih organizacija u BiH, predstavnici Federalne uprave CZ i Republičke uprave CZ RS, općinskih vlasti u Gradačcu i drugih međunarodnih i domaćih institucija i organizacija.

(FENA)