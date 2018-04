U selu Gorica (Buturović Polje) u općini Konjic u srijedu je obilježena 25. godišnjica od zločina nad Bošnjacima tog konjičkog sela, koji su počinili pripadnici jedinice iz sastava brigade HVO-a "Herceg Stjepan".

Foto: FENA

U jednom danu, 25. aprila 1993. godine u ranim jutarnjim satima ubijeni su Mirsad Gabela, Senad Hanić i Zaim Keško. Isti dan ranjen je Šefkija Šteta, koji je podlegao nakon teških muka u logoru Buturović Polje. Nekoliko dana nakon što su opljačkali i počeli paliti selo, u obiteljskoj kući, živa a nepokretna zapaljena je starica Đemila Dedić, dok je na kućnom pragu ubijena starica Zejna Zalihić.



Nakon torture i ubistava u selu, 137 zarobljenih Goričana odvedeno je i zatočeno u logor Buturović Polje koji je kao takav evidentiran od strane Međunarodnog crvenog križa.



Predsjednik Udruženja logoraša općine Konjic Hazim Šteta kazao je u izjavi za Fenu kako se obilježavanjem godišnjice žele prisjetiti svih prognanin i poginulih mještana Gorice, navodeći kako je u vrijeme kada se desio napad na Goricu prognano kompletno selo te da je šest mještana ubijeno.



- Prošlo je 25. godina od zločina, a da nikada niko od javnosti nije spomenuo taj zločin i to mjesto, i to je ono što najviše boli – kazao je Šteta.



Izrazio je ogorčenost što za navedene zločine do danas niko nije procesuiran.



U sklopu obilježavanja upriličen je obilazak mezarja u naselju Gorica, polaganje cvijeća te prigodna obraćanja ispred spomen-obilježja ubijenim mještanima Gorice.



Obilježavanje su organizirali Udruženje logoraša općine Konjic i Jedinstvena organizacija boraca te općine, uz podršku općine Konjic i Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini.



Inače, spomen-obilježje ubijenim mještanima Gorice podignuto je prošle godine, u sklopu obilježavanja 24. godišnjice od tog zločina.



(FENA)