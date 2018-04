Suđenje Sanjinu Sefiću i drugima nastavljeno je danas u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) izjašnjenjem zastupnice optužbe o dokaznim prijedlozima odbrane prvooptuženog, te odlukom Sudskog vijeća u vezi s tim.

Radi se o predmetu u kojem se prvooptuženi Sanjin Sefić tereti za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanja pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći, dok se njegova sestra Sara Sefić, te Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić terete se za pomaganje počinitelju nakon izvršenja krivičnog djela.



Sudsko vijeće je nakon razmatranja prihvatilo prijedlog odbrane za saslušanje optuženog i još dva svjedoka, kao i vještaka saobraćajne struke, te izvođenje određenih materijalnih dokaza, zatraživši od odbrane da u roku od tri dana precizira o kojim dokazima se radi, odnosno da u pisanoj formi, u dva primjerka o tome obavijesti Sud, kako bi jedan primjerak bio dostavljen optužbi.



Prethodno se zastupnica optužbe, tužiteljica Advija Hajdo-Balta izjasnila u vezi s dokaznim prijedlozima odbrane, prigovarajući na prijedlog za saslušanje optuženog u svojstvu svjedoka i ukazujući na određene okolnosti u vezi sa prijedlogom za saslušanje dvoje drugih svjedoka, te na paušalno navođenje materijalnih dokaza, uz opasku da trebaju biti taksativno navedeni.



Istovremeno, usprotivila se saslušanju vještaka saobraćajne struke koji nije na listi vještaka u FBiH i koji, kako je zastupnica optužbe navela, nema adresu u BiH, te se s beogradskom adresom nalazi na listi vještaka RS-a.



Uime odbrane prvooptuženog, advokatica Lejla Terzimehić replicirala je zastupnnici optužbe, navodeći kako nema zakonskih smetnji da optuženi svjedoči u svoju korist, istovremeno, ustvrdivši da predloženi vještak ima dvije adrese, od kojih je jedna u BiH, uz napomenu da će naknadno biti precizirani materijalni dokazi odbrane.



Kako je u sudnici rečeno, branitelji ostalih optuženih u ovom predmetu naknadno će se izjasniti u pogledu dokaznih prijedloga.



Optužnica Sanjina Sefića tereti da je 10. oktobra 2016. u večernjim satima, u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu, 'golfom 6' krećući se brzinom od gotovo 105 kilometara na sat i pritom prošavši kroz crveno svjetlo na semaforu usmrtio Selmu Agić iz Bugojna i Editu Malkoč iz Bosanske Krupe, studentice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće.



Istovremeno, Sara Sefić, te Dino Alić i Amar Salihović, terete se da su iste noći pomogli Sanjinov bijeg iz BiH, tako što su ga prevezli do graničnog prelaza Uvac, nakon čega je Sefić postao nedostupan bh. organima gonjenja, te time počinili krivično djelo pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela, dok se Saud Nišić tereti da je pomogao Sari Sefić, Aliću i Salihoviću nakon izvršenja krivičnog djela.



Prvooptuženi Sefić je nakon bijega u Srbiju, hapšenja i boravka u ekstradicijskom pritvoru u Novom Sadu, odnosno provođenja ekstradicijskog postupka, 9. januara 2017. godine izručen bh. vlastima.



Amir Agić, otac stradale Selme Agić, ponovno je upozorio na „neopravdano odugovlaćenje cijelog postupka“, navodeći da svaki advokat uzima dnevnicu od 800 KM, te da je to trošak koji plaćaju porezni obveznici, jer su svi oni (advokati) po službenoj dužnosti.



Vidno potresen, Agić je novinarima kazao „da na prošlo ročište nije došao optuženi Dino Alić, te da je suđenje odgođeno, a da niko nikoga nije kaznio“, izražavajući nadu da će agoniji kojoj su izloženi on i njegova porodica doći kraj.



- Samo da se ova agonija završi, ovo previše traje, ovo je predugo, moja supruga i ja više ne možemo izdržati... osjećamo se poniženo - kazao je Agić, po izlasku iz sudnice.



Naredno ročište, na kojem bi trebali biti saslušani prvooptuženi i dvojica svjedoka odbrane, zakazano je za 23. maj.



