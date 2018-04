Još jedno mirno okupljanje građana "Pravda za Davida" održano je večeras je na Trgu Krajine u Banjaluci.

Foto: Buka

"Dragi moj sine, dušo moja, dragi naš Davide, dušo naša...Procvjetale su one dvije dunje, sine, što smo ih zasadili" ovim riječim svoje obraćanje započeo je Davidov otac, Davor Dragičević.



Prošlo je mjesec dana od pronalaska tijela Davida Dragičevića.



"Mir dostojanstvo, bez politike. Mi samo želimo istinu i pravdu. Samo te dvije riječi. Saučesništvo u ubistvu je gori zločin od ubistva", rekao je Davidov otac.



On se osvrnuo i na, kako je rekao, za njega sramno saopštenje Tužilaštva u Banjaluci.



"Ne dajete mi najvažniji dokaz-fotodokumentaciju prve obdukcije sa 49 fotografija u koloru. Dajte ih Davoru Dragičeviću, da vam Davor Dragičević pokaže šta vi dobro znate. Ne date još uvijek, radite dan i noć. Da vam kažem nešto - 18, 19, 20. i 21. 3. da su bili savjesni i radili kao što su danas, moj David bi bio živ", rekao je Davor.



"Gospodo, pređite sa riječi na djela, rekao sam nećete ga drugi dan ubiti, to je sigurno", rekao je on danas na okupljanju "Pravda za Davida" u Banjaluci.



On je rekao da im neće nikoga podmetnui kao žrtvu i da će ga lično osloboditi.



(Buka)