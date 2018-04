Bosna i Hercegovina je danas u Brdu kod Kranja preuzela od Slovenije predsjedavanje Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP). Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić je tom prilikom rekao da će jednogodišnje predsjedavanje najvećim regionalnim forumom biti velika obaveza i poticaj za pružanje doprinosa regionalnoj saradnji.

Obraćajući se prisutnima, predsjedavajući Zvizdić je rekao da su glavni ciljevi SEECP-a, između ostalog, jačanje sigurnosti, stabilnosti, dobrog političkog okruženja, te ekonomski odnosi i saradnja u oblastima demokratije i pravde. Naglasio je da će Bosna i Hercegovina u okviru misije SEECP-a podržati jačanje ljudskih resursa, kao i borbu protiv nedozvoljenih aktivnosti i terorizma, a u cilju transformacije regije u područje mira i stabilnosti.



“Imamo kapacitet i želju da se pridružimo snagama koje će Jugoistočnoj Evropi osigurati da postane pozitivan primjer uspješne regionalne saradnje, infrastrukturne povezanosti i prijateljskih odnosa. BiH je odlučna da nastavi jačanje regionalne saradnje, jer to predstavlja 'uvjet bez kojeg se ne može' za stvaranje stabilnog i sigurnog okruženja u regiji, a što je jedan od preduvjeta ekonomskog razvoja”, rekao je tokom obraćanja predsjedavajući Zvizdić.



Istaknuo je činjenicu da SEECP svima pruža odličnu mogućnost da se iskoristi dijalog na svim nivoima, kako bi se razmijenila znanja, najbolja iskustva i naučene lekcije iz mnogih oblasti koje će regiju predstaviti kao uspješnu priču, te da se ubrzaju evropske integracije za one članice iz regije koje se nalaze u “sobi za čekanje” ka Evropskoj uniji.



“Zemlje iz regije u okviru SEECP-a su pokrenule političku inicijativu i preuzele vlasništvo nad procesima u regiji, stvaranje ideja mira, sigurnosti, dobrih susjedskih odnosa i ekonomskog razvoja, kroz ulaganje napora da iza sebe ostave vremena nestabilnosti, konflikata i kolektivne apatije da postanu konstruktivan partner Evropi. Bosna i Hercegovina ima jasan i jak interes za stabilnu i prosperitetnu Evropu. BiH je njegovala koegzistenciju i multietničnost, solidarnost i razumijevanje kroz stoljeća. Osnove evropskih integracija također počivaju na ovim principima. Mi, također, naglašavamo da dijalog utemeljen na evropskim vrijednostima i principima, suverenitetu i teritorijalnom integritetu svih zemalja, poštovanje prema različitostima i ljudskim pravima predstavlja osnovu za funkcioniranje ujedinjene Evrope”, rekao je prisutnima predsjedavajući Zvizdić.



Potcrtao je da članstvo u Evropskoj uniji predstavlja najveći prioritet vanjske politike i strateški cilj Bosne i Hercegovine. “Trudimo se da učinimo sve da ubrzamo naš evropski put. Naš cilj je da postanemo zemlja kandidat za članstvo u EU do kraja 2018. godine ili na samom početku 2019. godine. U tom smislu, Bosna i Hercegovina pozdravlja poruke Evropske komisije koje se odnose na kredibilne perspektive proširenja za zemlje Zapadnog Balkana, kao važnu političku poruku koja ukazuje na jasnu namjeru Evropske unije koja se odnosi na našu regiju. Jako cijenimo odluku bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom da temu proširenja Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana stavi u centar svojih prioriteta“, rekao je na kraju svoga obraćanja predsjedavajući Zvizdić i čestitao Sloveniji na uspješnom predsjedavanju SEECP-om.



Sastanku u Brdu kod Kranja su pored predsjedavajućeg Zvizdića i premijera Slovenije Mire Cerara prisustvovali i premijeri Bugarske Boyko Borisov, Hrvatske Andrej Plenković, Crne Gore Duško Marković i Kosova* Ramuš Haradinaj, kao i predstavnici Evropske unije, Srbije, Albanije, Rumunije, Grčke i Makedonije.



SEECP je na inicijativu Bugarske osnovan 1996. godine pod nazivom Balkanska inicijativa, a radi jačanja ekonomske i političke saradnje, unapređenja dobrosusjedskih odnosa i zajedničke borbe protiv organiziranog kriminala.





