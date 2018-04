Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izrazio je jučer, prvog dana na Žalbenom pretresu, pred sudom u Haagu uvjerenje da će presuda kojom je osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida i ratnih zločina u BiH “apsolutno i odmah pasti”.

Arhiv / 24sata.info

Obrazlažući svoju žalbu na osuđujuću presudu, Karadžić je rekao da su pored brojih proceduralnih nepravilnosti, “pogrešno utvrđene činjenice” i da je to “osnova za novo suđenje”.



Haški tribunal proglasio je Karadžića 24. marta prošle godine krivim za genocid u Srebrenici, progon Muslimana i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.



Karadžić je u sudnici “mitom” nazvao nalaz iz presude da je bio protagonista sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bilo trajno i nasilno uklananje Muslimana i Hrvata sa velikih dijelova teritorije BiH radi uspostavljanja srpske dominacije.



“Kako da ih trajno uklonite, ako se poslije rata uspostavlja stanje koje je bilo prije rata… To je mit o trajnom protjerivanju. Ja sam potpisivao sporazume o povratku izbjeglica… Nema načina da je tačno ono što piše u optužnici”, kazao je Karadžić.



Rat u BiH, Karadžić je nazvao “ratom opština”, ograđujući se od dobrovoljaca i paravojnih snaga koje su, po presudi, činile zločine širom BiH.



“Njih smo hapsili i sudili im”, rekao je Karadžić.



On je odbacio zaključak iz presude da je prvi strateški ratni cilj bosanskih Srba bilo razdvajanje od druga dva naroda.



Tvrdio je da “nema dokaza za optužbe o namjeri da se sprovede etničko čišćenje”. “Nije trebalo da se razdvoje narodi, nego državne jedinice… Homogenizacija teritorija, a ne premještanje naroda”, naznačio je Karadžić.



Kako je rekao, “Srbi su predlagali da BiH bude kao Švajcarska, a Sarajevo kao Brisel”.



Karadžić je citirao riječi mirovnog posrednika Cirys Vancea da “Karadžić želi da izbjegne rat po svaku cijenu”.



“Bez rata nema ni udruženog zločinačkog poduhvata”, sugerisao je Karadžić.



Negirajući presudu o terorisanju stanovništva Sarajeva, Karadžić je kazao da je “u Sarajevu za 1.400 dana uličnih borbi i rata” bilo manje žrtava nego što bi bilo da je grad zaista bio podvrgnut teroru.



Haško tužilaštvo iznijet će danas žalbu na presudu, javlja BIRN BiH.

(fena)