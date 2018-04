Novinar Slobodan Vasković obavio je video koji prikazuje događaje od 18. marta 2018. godine nešto iza 2 sata ujutru.

Foto: 24sata.info

Objavljujem novi video snimak prema kojem se vremenski podaci ne podudaraju sa izjavama Darka Ilića, na pres konferenciji odžanoj 26. 03. , na kojoj je iznio detalje o kretanju Davida Dragičevića u kobnoj noći 18. 03. , kada je David nestao.



Preciznije, ovaj video potvrđuje da je Ilić manipulisao vremenskim odrednicama i da nije saopštio da su Davida četiri osobe „startale“ i zaustavile te kobne noći na Trgu Krajine.



Na ovom video se, osim Davida Dragičevića, vidi još pet osoba, od kojih su ga najmanje dvojica čekala ispred Robne kuće „Boska“. Sasvim je realno da su ga čekali sva četvorica, kako bi ga namamili, pretukli, oteli i ubili.



Nejasna je uloga pete osobe, koja u određenom trenutku odlazi odatle.



Nema dileme da su osobe sa snimka na određen način umiješane u Nestanak Davida Dragičevića, jer njegov telefon prestaje da radi u 2 časa i 40 minuta, znači 15 minuta nakon što se sreo s njima.



Na snimku od 18. 03. 2018 godine vide se dva mladića kako sjede na betonskom bloku ispred „Boske“, u 2 časa i 18 minuta. David je na to mjesto stigao nešto prije 2.25 časova.



David je s njima razgovarao par sekundi, pozdravio se i kreće prema Gospodskoj ulici. Oni ga zovu, on se vratio korak, dva natrag i još par trenutaka razgovara s njima.



Sa snimka je jasno da ih on poznaje. David potom odlazi u 2 časa i 25 minuta i 6 sekundi prema Gospodskoj ulici.



U 2 časa 25 minuta i 18 sekundi ga presreću druga dvojica na samom početku Gospodske i tu razgovaraju.



Za to vrijeme, prva dvojica (oni ispred "Boske"), sa kojima se pozdravio, dižu se i prilaze na desetak koraka od Davida i druge dvojice, koja su ga presrela u Gospodskoj ulici.



U 2.26 časova iz Jevrejske ulice prvoj dvojici prilazi još jedna osoba i stoji tu s njima. Sve to vrijeme David razgovara sa ovom dvojicom u Gospodskoj ulici. U 2 časa 28 minuta i 38 sekundi svi su još tu, razgovaraju u dvije grupe.



Svi nestaju sa snimka u 2 časa 29 minuta i 40 sekundi, s tim što dvojica, koja su dočekali Davida ispred "Boske", odlaze prema Gospodskoj za Davidom (2 časa 29 minuta i 37 sekundi), a onaj koji je došao iz Jevrejske u 2 časa 29 minuta i 5 sekundi odlazi prema parku "Petar Kočić".



Ovaj snimak označava početak akcije Otimanja Davida Dragičevića.



Ovaj snimak takođe baca novu sumnju na tvrdnje Darka Ilića, načelnik Uprave za organizovani kriminal MUP RS, o kretanju Davida Dragičevića kobne noći 18. marta. Ilić uopšte nije naveo da postoji ovaj snimak, a policija nije dala odgovor - ko su osobe sa snimka, šta oni znaju i zašto ih policija nije pronašla?!!!



Pitanje je i da li i kave veze ove osobe imaju sa Davidovim nestankom, premlaćivanjem i Ubistvom, jer je potpuno jasno na osnovu snimka da su čekali upravo njega i da su za njim otišli.



Takođe, potpuno je jasno da David nikako nije mogao stići na Lauš do Kuće, koju je, kako ga je lažno optužio MUP RS, opljačkao, a u nju ušao u 2 časa i 52 minuta. Čak je prema Iliću prije toga uspio pojesti i burek. Nema dileme da je sve oko Kuće Režija kako bi se prikrilo Ubistvo Davida!



Kako je policija saopštila, David se oko 23.30 sati potukao sa tri osobe ispred kafića „Meta”, nakon čega su se razišli. Posle toga, kako je rekao Ilić, David je otišao sam u kafić „Downtown”, a oko ponoći u klub „Fabrika”. Oko 2.20 sati je otišao u kafe bar „988”, gdje se kratko zadržao.



Prema policijskom izvještaju, nema nikakvih detalja o Davidovom kretanju od 2.20 do 2.50 časova, iako je iz ovog video snimka jasno da je on do 2.30 časova bio na Trgu Krajine sa četiri osobe o kojima policija nije rekla ni riječi.



To vrijeme za Darka Ilića ne postoji?!!! On je svoju verziju kretanja Davida u noći 18.03. nastavio tvrdeći da je David 2.50 časova snimljen video nadzorom u Ulici Velibora Janjetovića Janje dok je jeo pecivo kupljeno u pekari „Zmijanje”. Potom je snimljen kamerama apartmana „Vesto”, a zatim ponovo u 3.42 kako se kreće nazad prema centru grada. Tada je, kako je rekao Ilić, navodno upao u Crkvenu.





(slobodanvaskovic.blogspot.ba)