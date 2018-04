Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjere zapadni i jugozapadni.

Foto: 24sata.info

Poslije podne u Posavini, centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne vjetar u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 22 do 28 °C.



U ponedjeljak, 23. aprila, sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima, veći dio dana, sjevermi i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 23 do 29 °C.



U utorak, 24. aprila, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ili u večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 10 do 14, na jugu od 12 do 18, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 28 °C.



U srijedu, 25. aprila, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ili u večernjim satima ponegdje u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 12 do 18, a dnevne od 22 do 28 °C.



U četvrtak, 26. aprila, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 12 do 18, a dnevne od 23 do 29 °C - saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)