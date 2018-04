Nacionalni park "Drina", koji se nalazi se na teritoriji općine Srebrenica, pružit će novu, ljepšu sliku grada i treba biti dio razvojne strategije Općine Srebrenica - kaže u razgovoru za Fenu vršilac dužnosti direktora NP "Drina" Dragić Glišić.

Foto: FENA

Ističe da je obišao teren ovog nacionalnog parka i utvrdio da je potrebno izvršiti dosta radova na infrastrukturi.



- Imamo prostor za gradnju hotela, planinskih kuća, odmarališta, sky staza itd. U prvoj godini nam je prioritet da se izvrši rekonstrukcija objekata smještaja za goste, kao i uređenje prilaznih puteva. U zoni Nacionalnog parka nekoliko je nekrpola stećaka koji će biti interesantni turistima. Takođe, prioritet u radu su turistička signalizacija - precizirao je Glišić.



Potrebno je, kaže, izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata i infrastrukture, a mišljenja je da je NP "Drina" prava vrijednost koja će Srebrenicu predstaviti u novom svjetlu.



- Stanovnici treba da shvate potencijal i vrijednost Nacionalnog parka Drina i budu ti koji uživaju u resursima koji pruža. Svake godine objavljivat ćemo nekoliko konkursa za nagrade za najljepšu fotografiju. U Nacionalnom parku Drina je dozvoljen samo sanitarni lov. Puške treba da zamijenimo fotoaparatima i na taj način dokažemo da volimo Nacionalni park Drina - naglašava Glišić.



Dodaje da će prostor u okviru ovog nacionalnog parka, koji zahvata površinu od 6.315,32 hektara i zauzima područje na lijevoj obali rijeke Drine od brane u Perućcu do granice sa općinom Rogatica i Višegrad, biti uređen u skladu s onim u mnogim nacionalnim parkovima u svijetu te na način da kada neko dolazi u grad zna tačno šta očekuje te osjeti ugođaj koji pruža kanjon Drine, koji dosad, smatra Glišić, Općina Srebrenica nije valorizirala.



Glišić kaže da je u razgovoru s mještanima mjesne zajednice Osatica utvrdio da stanovnici tog područja vide svoju šansu u pružanju turističkih sluga.



- Moja obaveza je da stanovnicima omogućimda žive od prodaje usluga. Prodajemo uslugu, a ostaje nam naša divljač i šuma. Naš potencijal je neograničen i veoma dragocjen. U narednom periodu planiram da obiđem i druga područja mjesnih zajednica i razgovaram sa stanovnicima o tome na koji način vide Nacionalni park - poručio je Glišić.



Ističe da su osnivačka sredstva Nacionalnog parka 'Drina' prilično skromna, oko 100.000 KM, što je nedovoljno, ali smatra da će nadležni naći razumijevanja kako bi na bolji način valorizirali prirodne resurse.



Nacionalni park ima tri zone zaštite te će u prvoj zoni važiti najstroži kriteriji. Ipak, to područje nije toliko naseljeno tako da to neće bitno utjecati na život stanovništva.



-Nije Nacionalni park Drina mjesto gdje život staje, nego mjesto gdje život treba da buja. Nećemo nikoga da oštetimo. Nacionalnim parkom planiramo da nešto prodamo turistima i moramo imati osjećaj za korištenje tog prostora. Trebamo gledati na njega kao na svoju kuću koju ćemo uređivati, na način da nam bude lakše živjeti i dočekivati goste - naglasio je Glišić.



Ove će godine u okviru tradicionalne turističke manifestacije Pančićeva regata, osim brodova iz Višegrada i Bajine Bašte, biti dosta plovila iz cijele BiH i Srbije.



Zakon o NP 'Drina' Narodna skupština RS usvojila je prošle godine. Održane su javne rasprave na kojima su građani upoznati o zaštiti područja. NP "Drina“ je 19. zaštićeno područje u Republici Srpskoj i treće u kategoriji nacionalnog parka, nakon Sutjeske i Kozare.



Osnovne vrijednosti Nacionalnog parka "Drina“ su staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, prije svega Pančićeve omorike te klisurasto-kanjonska dolina rijeke Drine i njenih pritoka.



(FENA)