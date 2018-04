Jutros je u Bosni i Hercegovini vedro vrijeme, a tokom dana preovladavat će sunčano vrijeme sa temperaturom do 28 stepeni.

Foto: 24sata.info

Temperature zraka u 8.00 sati iznosile su: Bjelašnica, Bugojno i Sokolac 6 stepeni, Livno 7, Ivan Sedlo, Jajce, Sanski Most i Srebrenica 8, Tuzla 9, Banja Luka, Prijedor i Sarajevo 10, Bihać, Doboj, Grude, Široki Brijeg i Zvornik 11, Bijeljina 12, Brčko i Mostar 13;, Gradačac i Trebinje 14, Neum 15 stepeni.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Poslije podne u Posavini, centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne vjetar u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 22 do 28 stepeni.



U Sarajevu sunčano, sa dnevnom temperaturom oko 24 stepena.



(FENA)