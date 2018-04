Migranti iz zemalja sjeverne Afrike, Bliskog istoka pa i juga Azije, posljednjih dana borave u Velikoj Kladuši. Prema pojedinim procjenama, u ovoj općini trenutno ih se nalazi oko 400 i taj se broj iz dana u dan povećava, javlja Anadolu Agency (AA).

Dok se i dalje čeka adekvatna reakcija nadležnih službi, pomoć migrantima pružaju tek pojedini građani i nevladina udruženja.



Ulice najzapadnije općine u Bosni i Hercegovini okupirali su ekonomski migranti iz više država svijeta. Najvidljiviji su u gradskom parku, posebice oko 17 sati, kada se kolone Marokanaca, Alžiraca, Libijaca, Sirijaca, Palestinaca, Afganistanaca pa čak i Pakistanaca i Indijaca slijevaju ka spomeniku NOB-a, kako bi preuzeli obrok koji za njih nesebično pripremaju građani ovog grada.



Hasan Hirkić kaže da redovno dolazi u gradsku džamiju na molitvu i usput posjećuje migrante koji se nalaze u gradskom parku.



"Treba im pomoći i učestvovati u svim akcijama u kojima se prikuplja neka vrsta pomoći. I ja sam učestvovao i halal svakom kome sam god dao. I nikad mi se ne može čovjek obratiti, a da mu ja ne bih dao, bez obzira ko je, šta je i odakle je. Ne daj Bože nikom ovo što su oni dočekali pa da dođe na tuđu milost i nemilost i da čeka hoće li mu ko dati da jede. Trebamo pomoći, pogotovo onaj ko je u većoj mogućnosti. Naravno da neće svako dati, no uvijek ima dobrih ljudi koji su spremni pomoći", rekao je Hirkić.



Ermin Abdić ističe da u gradski park svaki dan dođe desetak građana Velike Kladuše koji prikupljaju i dijele hranu migrantima.



"Mijenjamo se. Nekad su to momci ovdje iz džamije, nekad iz moje ulice, nekad se nađemo mi kolege na kafi, skupimo neki doprinos i skuhamo nešto. Danas je bila suha hrana, malterne sa roštilja kobasice, ćevapi, fileti i kruh. Podijelili smo preko 130 porcija", kazao je Abdić.



On veli da većina migranata uz sebe nema puno materijalnih stvari, novca pogotovo.



"Mislim da nemaju veću količinu novca. To je većinom do 50 ili 100 KM, jer gledao sam ih kad odu na bankomat. Većinom dobiju 50 ili 100 KM, budući da dolaze pretežno iz siromašnih zemalja. Uglavnom, fini su, kulturni, podijelili smo im 130 porcija, a možete vidjeti da tu nema nijednog papirića", objašnjava Abdić.



