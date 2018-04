Banjalučki biskup Franjo Komarica izjavio je danas kako je sa postojećim ustrojem, te održavanjem stanja kontroliranog haosa, BiH zemlja neodgovornog ponašanja političara, te da odgovornost za takvu situaciju snosi i međunarodna zajednica.

Franjo Komarica / 24sata.info

"Čast izuzecima, ali velika većina bh. političkih dužnosnika je na krivom mjestu... Dakle, za svako zvanje, poput kuhara, tesara i krojača, moraš imati neki zanata, ali čini se da oni ne znaju abecedu šta znači biti političar i zauzimati se za opće dobro cjelokupnog društva. Ovdje vlada partitokracija, a za to je kriva i međunarodna zajednica koja drži ovakav ovakav koncept države, odnosno stanje kontroliranog kaosa, bez pravne države", kazao je Komarica novinarima u Travniku, upitan da prokomentira aktualnu situaciju BiH.



Komarica je istaknuo da je, tijekom nedavnog putovanja u inozemstvo, o stanju u BiH razgovarao sa nekima od utjecajnih političara i diplomata.



"Na putu na kojem sam bio osam dana i prešao tisuće kilometara rekao sam im da učine nešto i pitao ih zašto žele držati BiH kao bure baruta, umjesto da to bude zona mira i uzora za Europu, koja je jedinstvena u različitostima. Međutim, ovo je sluđen narod i sluđuje se i dalje, a odgovorne to ne zanima", naglasio je Komarica.



Kako je rekao, pitanja o tome zašto ljudi u BiH nemaju temeljna ljudska prava i dostojanstven život treba postavljati, sve dok postoji toliko obespravljenih ljudi.



"Nametnut nam je kompleks manje vrijednosti, da ne vrijedimo kod kuće, nego da idemo vani... Zašto bi mi morali izgrađivati tuđinu, a ne ovu prelijepu zemlju? Zato sam preklinjao ljude koje sam vani sreo: "Nemojte dozvoliti da budete mazge, a mazga je radna snaga, nego imajte dostojanstvo i tražite da se u vašoj zemlji sredi situacija", poručio je Komarica.



(FENA)