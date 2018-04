Za deset dana se dižu tužbe protiv odgovornih za trošenje proračunskog novca za komunalije.

Sudeći po načinu prezentacije Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje u 2018., nadležni će i dalje netransparentno trošiti proračunski novac na komunalno, rečeno je između ostalog na današnjoj konferenciji za medije Mreže Naše društvo i Udruge Futura, organiziranoj povodom aktualne situacije vezane za komunalni nered u Gradu Mostaru i kontinuiranu šutnju administracije.



''Ukoliko u roku od deset dana ne dobijemo konkretne odgovore dižemo tužbu protiv četvorice odgovornih (op.a. Ljube Bešlića, Izeta Šahovića, Omera Pajića i Stjepana Šaravanje), jer bez potpisa njih četvorice ništa se ne može odobriti, prenosi Bljesak.info



Došli smo do brojnih informacija, i potpuno ozbiljno ulazimo u cijelu ovu priču'', rekao je na konferenciji Marin Bago, iz Udruge za kvalitetu življenja Futura. Dodao je i da je ovo samo opomena, a udruga je poslala pisma na 22 adrese stranih veleposlanstava u BiH, o načinu trošenja proračunskog novca za komunalije.



''Nas zanima isto što je zanimalo i švedskog veleposlanika, gdje se troši naš novac?'', dodao je Husein Oručević, iz mreže Naše društvo. ''Ovo je samo opomena pred tužbu, mislim da smo iscrpili sve mogućnosti i krajnje je vrijeme da probudimo Gradsku upravu. Mi smo danas protokolirali opomenu pred tužbu. Ona je predstavljena i otišla u Gradsku Upravu. Moram istaknuti da je ova cijela priča uslijedila nakon rješenja koje smo dobili od gradske uprave, a to je rješenje o pristupu informacija, u kojem nas Gradska uprava informira da su odbili naš zahtjev za pristup informacijama, zbog zašuštite povjerljivih komercijalnih interesa treće strane'', dodao je Oručević, zapitkujući, koji su to interesi treće strane, kada se radi o javnom novcu.



Podsjetili su da su od Gradske uprave tražili mjesečne račune s pripadajućim rekapitulacijama za 2016. i 2017. godinu; dakle održavanje čistoće javnih prometnih površina, održavanje cesta horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije za ove dvije godine, zbrinjavanje pasa lutalica, urbani dekor i mobilijar i na kraju odvodnja oborinskih voda s javnih površina.



''Tražili smo mjesečne račune s rekapitulacijama i ništa nismo dobili od sredine prvog mjeseca, od kada tražimo informacije. Na kraju smo došli do situacije da je jasno da ne postoje dokumenti koji su zakonom propisani. Mi možemo biti sigurni da će i danas netko potrošiti 10, 20 ili 50 tisuća naših maraka iz našeg proračuna, bez ikakve zakonske procedure i odgovornosti'', dodao je Bago. Gradska uprava je blokirana od male skupine ljudi koji bez odgovornosti troše naš novac, bez obzira na potrebe i želje građana, rekao je Bago.



''U fazi odlaska naših ljudi, ono što možemo predložiti, jer došli smo na samo dno, da ljudi koji trenutno upravljaju našim financijama, da oni potraže sve blagodati, u Austriji, Finskoj i Njemačkoj, a da omoguće našim najboljim ljudima da preuzmu posao i odgovornost. Struka kaže da za šest mjeseci Mostar može biti najbolji grad u regiji. To je tehničko pitanje, to nije političko pitanje'', dodao je.



(24sata.info)