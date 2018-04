Moj cilj je, iako u ovom trenutku ne mogu ništa obećati, da konačnu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću izreknemo u decembru 2018. godine, rekao je u intervjuu za BHRT predsjednik Rezidualnog mehanizma i raniji predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron.

Theodor Meron / 24sata.info

Kada je riječ o drugostepenim presudama u predmetima Karadžić i Mladić, Teodor Meron je u intervjuu za BHRT rekao kako je u predmetu Ratka Mladića još prerano određivati datum, jer još nije završeno saslušanje.



- Što se tiče predmeta Karadžić, mi ćemo u Hagu sljedeće sedmice održati saslušanje u žalbenom postupku, trajat će dva dana i do sada dobro napredujemo u ovom predmetu. I moj cilj je, ako to bude moguće i ne mogu vam sada ništa obećati, jer nismo još počeli ročište, nismo još čuli razmatranja sudija, bi bio decembar 2018, da imamo konačnu presudu. Ne smijem vam ništa obećati - rekao je Meron.



Dodao je kako su izrekli presudu Šešelju, gotovo godinu dana prije nego što je to bilo planirano.



Meron je za BHRT komentirao činjenicu da nakon presuda stižu različite reakcije, te rekao kako etničke grupe i žrtve još uvijek imaju snažne osjećaje o onome što se desilo.



- Ja saučestvujem, dijelim bol žrtava. To je prirodno da će različite grupe različito posmatrati naše presude. Ali, mislim da je dugoročno važno biti svjestan da smo jedna institucija koja se vodi pravom i činjenicima. Jedno uvjerenje koje mogu s vama podijeliti je da s vremenom, ljudi su sve više uvjereni u to da mi činimo pravu stvar. Jer mi nismo sluge bilo koje pojedinačne zemlje ili političkog sistema. Mi smo sluge prava – istakao je Meron.



Ljudi će nekada biti više zadovoljni, nekada manje, smatra Meron ali kaže da sudije to ne bi trebalo da zanima.



- Mi u svom poslu, ne možemo se voditi time da li smo zadovoljili potrebe ili interese jedne grupe ili druge. Onda ćemo biti političari. A ne želite da budem političar, nego da budem sudija koji primjenjuje pravo - rekao je Teodor Meron u intervjuu za BHRT.



Govoreći o podijeljenim mišljenjima o radu Haškog tribunala, Meron je rekao da su zbog, upravo uspješnog rada Haškog tribunala, uspostavljeni drugi sudovi, kao što Međunarodni krivični sud u Hagu i sud za Ruandu koji se bavio predmetima strašnog genocida iz 94. godine.



Meron smatra da je ispravno kada kaže da je Haški sud napravio veliki uspjeh, a priznanje tome je i da je Vijeće sigurnosti uspostavilo Mehanizam.



- Procesuiranje ratnih zločina trebalo bi biti tako brojno, jer mi na međunarodnim sudovima ne možemo obraditi sve predmete, tako da je izuzetno važno da države poput BiH i druge u regionu podijele s nama taj zadatak i procesuiraju sve ratne zločince koji se nalaze na njihovom području. Tako da u interesu vladavine prava, radimo zajedno, vodite se našim primjerom, posvetite sredstva i napore da procesuirate sve one koje možete efikasno procesuirati u Sarajevu - poručio je građanima Meron.



Govoreći o tome šta građani BiH, ali i u ostalim zemljama regiona mogu očekivati od pravde, rekao je kako je potrebno shvatiti da međunarodni sudovi ne mogu sve sami uraditi, već da moraju raditi u u saradnji s nacionalnim vladama i pravosudnim sistemima.



(FENA)