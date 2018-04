Predsjednik Udruženja "Zaboravljeni branitelji HVO-a" Vlado Marušić rekao je da ova organizacija neće blokirati puteve, već zakonodavne i izvršne institucije Federacije BiH /FBiH/ koje su, kako navode, direktni krivci za dugogodišnje probleme bivših boraca.

"Postaćemo noćna mora ovim nosiocima vlasti dok ne ispune naše zahtjeve. Ostaćemo pred Parlamentom FBiH dok nas neko ne primi i ne prihvati naše pisane zahtjeve, a to je zakazivanje tematske sjednice ovog parlamenta najkasnije za sedam dana", rekao je Marušić.



On je za "Nezavisne novine" naveo da zahtijevaju da na dnevnom redu te sjednice budu Zakon o demobilisanim borcima i Zakon o organizacijama od posebnog značaja.



"Zakon o udruženjima se može posebno razmatrati", rekao je Marušić.



On je dodao da postoje obećanja iz Parlamenta FBiH da će predstavnici "Zaboravljenih branitelja HVO-a" biti primljeni.



Dajemo im rok do 24. aprila za sazivanje sjednice, a naredni dan odredićemo šta ćemo uraditi. Imaćemo odgovor", rekao je Marušić.



Marušić je naveo da ovo udruženje ima 1.200 članova, te da su im se pridružili demobilisani borci Posavske, Hercegovačko-neretvanske i Srednjobosanske županije, kao i borci Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona.



