Malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme očekuje se danas u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Arhiv / 24sata.info

Nešto više oblačnosti očekuje se u istočnim područjima. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu zemlje od 23 do 26 stepeni.



U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



