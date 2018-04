Veliki dio Evrope zahvatio je val pravih ljetnih temperatura iako je tek sredina aprila.

Foto: 24sata.info

Na Facebook stranici Severe Weather Europe objavljena je fascinantna animacija koja prikazuje koliko temperature ovih dana odstupaju od uobičajenih prosječnih temperatura za ovo doba godine.



Evropu je, naime, zahvatio val visokih temperatura koji će potrajati najmanje sedam dana.



Animacija prikazuje da će najveća odstupanja od prosječnih temperatura biti u središnjoj Evropi, a val visokih temperatura zahvatio je i Hrvatsku.



Kako piše Severe Weather Europe, pred nama je period visokih temperatura u kojem će temperature biti 5-10 stepeni iznad prosječnih temperatura za ovo doba godine. Popodnevne temperature u mnogim regijama bit će iznad 25.



Ponegdje će se temperature popeti i do 30 stepeni, što je vrlo neuobičajeno za ovo doba godine.



I u BiH će od sutra prevladavati sunčano vrijeme. To je potvrđeno za Avaz.ba u Federalnom hidrometeorološkom zavodu (FHMZ).



- U narednih pet dana očekuje se stabilno vrijeme. Do naredne srijede neće biti padavina. Već danas od popodnevnih sati u cijeloj BiH doći će do smanjenja oblačnosti. Od sutra stabilno u cijeloj zemlji. Temperature od četvrtka počinju rasti. Na jugu zemlje bit će i do 28 stepeni – rečeno nam je u FHMZ-u.





POGLEDAJTE VIDEO





(24sata.info)