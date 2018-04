Potpredsjednik DNS-a Marko Aćić izjavio je da će se, ukoliko bude pozvan, rado odazvati nadležnom tužilaštvu da kaže šta misli u vezi sa istragom o smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića, dodajući da on o tome nema drugih informacija.

"Ali, ako budem pozvan, ja ću se kao i uvijek vrlo rado odazvati", rekao je Aćić novinarima u Banjaluci.



On je naveo da ne želi da komentariše "različite doživljaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske", koje je danas zatražilo od DNS-a da istražnim organima hitno dostave sve dokaze o navodnim propustima koji su počinjeni u istrazi o smrti Dragičevića.



"U vezi s tim, najrelevantniji da daju odgovore su predsjednik DNS-a (Marko Pavić) i zamjenik predsjednika (Nedeljko Čubrilović)", rekao je Aćić.



Iz MUP-a su danas saopštili da je "očito da članovi DNS-a imaju određena saznanja koja nisu poznata istražnim organima", s obzirom na to da je DNS juče ocijenio da je vođena neprofesionalna istraga u vezi sa smrću Davida Dragičevića i da službenici MUP-a "nisu trebali da izlaze u javnost sa nepotpunim i kontroverznim informacijama, sve do njenog okončanja".



Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je danas da traži od nadležnog tužilaštva da sasluša članove DNS-a koji imaju saznanja u vezi sa ubistvom mladog Banjalučanina Davida Dragičevića.



Tijelo Davida Dragičevića, čiji je nestanak policiji prijavljen 18. marta, pronađeno je 24. marta na lokaciji gdje se rječica Crkvena uliva u Vrbas, u neposrednoj blizini tvrđave Kastel u Banjaluci.





