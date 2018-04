Predsjednik Rezidualnog mehanizma i raniji predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron izjavio je u intervjuu za BHRT kako se nada da će pravomoćna presuda bivšem predsjedniku RS Radovanu Karadžiću biti izrečena u decembru ove godine.

Teodor Meron / 24sata.info

Za prognoziranje kada bi mogla biti donesena i drugostepena presuda nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću još je rano, kazao je Meron.



Meron je za BHRT komentirao činjenicu da nakon presuda stižu različite reakcije. kaže da je sasvim normalno da se nekima presude sviđaju, a nekima ne.



“Jedno uvjerenje koje mogu s vama podijeliti je da s vremenom, ljudi su sve više uvjereni u to da mi činimo pravu stvar. Jer mi nismo sluge bilo koje pojedinačne zemlje ili političkog sistema. Mi smo sluge prava”, rekao je Meron.



On kaže da ljudi nekada biti više zadovoljni, nekada manje. Sudije to ne bi trebalo da zanima.



“Mi u svom poslu, ne možemo se voditi time da li smo zadovoljili potrebe ili interese jedne grupe ili druge. Onda ćemo biti političari. A ne želite da budem političar, nego da budem sudija koji primjenjuje pravo”, rekao je Teodor Meron u intervjuu za BHRT koji možete pogledati danas u Dnevniku 3 od 23 sata.





(24sata.info)