Roditeljstvo počiva na spremnosti da se voli Božije stvorenje i da se uime njega trpi i podnosi. Pravi roditelj ne očekuje ništa zauzvrat kazao je danas u Sarajevu reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović na konferenciji o porodici "Roditeljstvo – podrška i izazovi".

Konferenciji, koju je organizirala Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH, prisustvovali su muftije, dekani fakulteta i profesori, te između ostalih i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, direktor Uprave za vjerske poslove Nusret Abdibegović te direktor KJU "Porodično savjetovalište" Sarajevo Senad Alić.



Reis Kavazović je ukazao na važnost očuvanja porodice, koja je duhovni temelj života i temelj društva, ali naglasio da je danas porodica u krizi koja je sociološki povezana s činjenicom da je u našoj kulturi, koju smo gradili skoro čitavo stoljeće, odsutan princip duhovnosti, ljubavi i života koji se više ne može podvrći provjeri, usljed propasti vrijednosti na kojima počiva život.



"Ono što je nekada osiguravala široka porodica, a ticalo se duhovne i materijalne pomoći u podizanju djece, nužno je da sada preuzmu društvo i država. Roditelji moraju znati da će imati zakonom propisanu podršku članova društva i da će uvijek moći računati na snagu države", kazao je Kavazović na otvorenju konferencije.



Ministar Osmanović se osvrnuo na razvoj bh. društva i porodice koja je u posljednje tri decenije mnogo više nego li druga tranzicijska društva iskusila radikalne promjene u ekonomskom, društvenom, kulturnom i ideološkom smislu.



On je naveo da je bh. porodica u poređenju sa suvremenom europskom porodicom daleko više izložena brojnim teškoćama i problemima, te da je u postratnom periodu primjetna nekontrolisana urbanizacija, koja za posljedicu ima "migraciju velikog broja stanovnika iz prelijepih bosanskih sela i gradova".



"Bosna i Hercegovina očajno treba program za zdravu porodicu sa našim tradicionalnim vrijednostima i to porodicu koja je ovdje koja ostaje čvrsto vezana za bh. tlo, svoja na svome – kazao je Osmanović i dodao da se mora svakodnevno raditi na poboljšanju životnih uvjeta, ekonomske stabilnosti, sigurnijem pravnom okviru, te stvaranju pravednog, sposobnog i adaptibilnog društva pojedinaca u zdravoj porodici.



Intencija organiziranja konferencije Uprave za vjerske poslove je identificirati probleme današnje porodice koja je u krizi i to ne samo porodica nego i bračni život.



Abdibegović smatra da je u bh. društvu primjetna devastacija vrijednosti koje je baštinio bosanski prostor i bosanski čovjek.



"Danas je neoliberalizam otvorio prostore, ali ipak ekonomska situacija devastira porodicu i njene vrijednosti", kazao je Abdibegović te naveo nekoliko ključnih problema koji su doveli do krize u porodici.



To je, kako je naveo, teška ekonomsko-socijalna situacija u kojoj moraju raditi i muž i žena, nezaposlenost, kasno stupanje u brak, abortusi, mortalitet.



Po riječima direktora KJU "Porodično savjetovalište" Sarajevo Senada Alića, broj korisnika u ovoj ustanovi je u porastu, a terapeutsku pomoć prošle godine je zatražilo 708, dok je u prvom kvartalu ove godine pomoć zatražilo čak 148 korisnika.



"Ako se ovako nastavi taj broj će do kraja godine biti i do 800 korisnika", kazao je Alić, te dodao da kontinuiranim radom i prepoznavanjem potrebe za podrškom porodica može da funkcionira i bude efikasna.



Konferencija "Roditeljstvo – podrška i izazovi" je organizirana pod pokroviteljstvom reisu-l-uleme IZ u BiH i u saradnji sa KJU "Porodično savjetovalište“.

(FENA)