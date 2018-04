U Bosni i Hercegovini sutra će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblačnosti očekuje se u istočnim područjima.

arhiv / 24sata.info

Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna većinom između 15 i 21, na jugu zemlje od 23 do 26 stepeni.



U Hercegovini će u petak, 20. aprila biti sunčano, a u Bosni malo do umjereno oblačno. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 9, na jugu zemlje od 10 do 14, a najviša dnevna većinom između 16 i 21, na jugu zemlje od 21 do 24 stepena.



U subotu, 21. aprila u BiH će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje od 9 do 13, a najviša dnevna većinom između 18 i 23, na jugu zemlje od 23 do 26 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)