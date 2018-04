Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je večeras da Ministarstvo unutrašnjih poslova RS nema razloga da krije bilo koji detalj koji se odnosi na slučaj stradanja Davida Dragičevića.

Arhiv / 24sata.info

"MUP u ovom slučaju ništa ne krije, niti bilo koga prikriva. Pokušala se napraviti montaža da je jedno od lica koje je imalo sukob sa pokojnim Davidom, a preziva se Ćulum, rođak direktora Policije Republike Srpske Darka Ćuluma i da mi radi toga nešto sakrivamo. Ovakav pokušaj je pobijen istragama koje smo do sada sproveli", rekao je Lukač.



On je za ATV podsjetio da su lica koja su učestvovala u sukobu sa Davidom Dragičevićem više puta privođena u policiju, saslušavana i poligrafisana.



"Utvrđeno je da nisu doprinijeli tome da David tragično završi. To su bili njegovi drugari, sukob je nastao u lokalu u kome su se nalazili, a nastavljen je izvan objekta. Bilo je neke manje tuče, a povrede nisu doprinijele smrtnom ishodu", istakao je Lukač.



Prema njegovim riječima, Dragičević nije imao sukob sa Filipom Ćulumom, nego sa Nikolom Ćulumom.



"Filip je rođak od Nikole i nije imao tu noć kontakt sa pokojnim Davidom. Ne znam iz kog razloga je David zamijenio ime, nakon čega je prema Filipu krenula hajka na društvenim mrežama. Policija je Filipa saslušavala i provjeravala na poligrafu, a imao je i alibi za tu noć gdje se nalazio i sa kim je bio", kaže Lukač.



On je naglasio da sva lica koja su bila u sukobu sa pokojnim Davidom imaju alibi, gdje su nakon, što se razišli sa njim, bili i kretali.



"Više od 20 ljudi radi na ovom slučaju, a nadležno tužilaštvo je upoznato o svim detaljima, rukovodi istragom i nama daje smjernice. Priveli smo ogroman broj ljudi, mnoge smo više puta poligrafisali i nismo našli nijedan dokaz da su krivi", rekao je Lukač.



On je podsjetio da je nekoliko dana trajala potraga za Dragičevićem.



"Policija je uzela sve video-zapise iz ulica i lokala u Banjaluci u kojima se kretao pokojni David. Jedan od prvih zapisa sa video-nadzora koji smo dobili je bio od njegove majke, o čemu postoji zabilješka inspektora. Na tom snimku se vidi njegov ulazak u kuću koja je provaljena kobne noći, ovo sada govorim uslovno, jer je i majka tada rekla da je to on", dodao je Lukač.



Na osnovu snimaka, navodi on, privedeni su svi oni koji su imali kontakt sa Davidom.



"Njegovo kretanje je zabilježeno sa nadzornih kamera. Posljednji snimak je bio izlazak iz kuće, a poslije je porodica rekla da to nije bio on. Jedino što nije pokriveno video-zapisom, a ključna je stvar u ovom slučaju jeste odlazak od kuće do riječice Crkvene koja je udaljena 50 metara i za sada je jedina nepoznanica", rekao je Lukač i ponovio da je signal mobilnog telefona Davida Dragičevića ugašen u jutarnjim časovima oko pola četiri ili dvadeset minuta do četiri.



Lukač tvrdi da, prema prikupljenim dokazima, nijedno od lica nije dovedeno u vezu sa stradanjem Davida Dragičevića, ali da policija i dalje nastavlja sa radom.



"Ono na šta moramo da se pozovemo jeste obdukcioni nalaz. I drugi nalaz koji je radio doktor iz Beograda govori da je smrt nastupila utapanjem i da za života nije imao povrede koje su mogle da dovedu do smrtnog ishoda. To znači da ne stoje priče da ga je neko pretukao i bacio u Crkvenu, jer je smrt nastupila utapanjem, a sve povrede koje je do tada imao su bile lakše", zaključio je Lukač.

