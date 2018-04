(24SATA.INFO)

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović za Radio Slobodna Europa je rekao da su vjerske zajednice u BiH pozvane, više nego ikada, sudjelovati u izgradnji mira. Reis Kavazović smatra da je čovjek u BiH sam sebe podcijenio zbog bojazni od političkih sila.

- Kultura dijaloga je nužna i ona nije samo pitanje naše dobre volje nego pitanje nužde. Vidimo da se svijet stalno mijenja i zato je važno shvatiti da se mir ne može izgraditi nego da se on mora stalno graditi. Na izgradnji mira se mora stalno raditi. Čini mi se da mi u Bosni i Hercegovini, nakon brutalnog rata i agresije, uviđamo da svi ovdje moramo biti posvećeni miru. Zato iz generacije u generaciju takvu svijest moramo promicati i učiti našu djecu da oni budu graditelji mira. Mir nije moguće izgraditi. On se mora konstantno graditi, rekao je Kavazović.



Dodao je da vjerske zajednice mogu jednim dijelom učiniti da podsvijeste potrebu za mirom.



- Ja sam duboko uvjeren da svaki čovjek koji živi na ovim prostorima je svjestan da njegova lična egzistencija, odnosno egzistencija svakoga od nas, ovisi o miru, kaže on.



Reis Kavazović smatra da “ukoliko se povežemo u jedan snop, za političare postajemo nepremostiva prepreka“.



- Možemo se boriti ukoliko smo uvezani kao katolici, muslimani, pravoslavci, Jevreji na ovim prostorima. Čovjek je Božje biće i sve počinje od nas, kaže Kavazović.



Na pitanje - Zašto onda ljudi u BiH odustaju od borbe i sve manje se bore protiv politika razdvajanja opravdavajući se da je nemoguće u ovoj zemlji bilo što promijeniti?, reis Kavazović odgovara:



- Ne. Mi sebe podcjenjujemo. Vjerovatno podcjenjujemo sebe jer mislimo da je s druge strane neka velika sila koja ide prema nama. Ne. Smatram da je najveća snaga u pojedincu, naravno, ukoliko je pojedinac spreman na žrtvu. Žrtva mora postojati i tome nas uče sve religije. Ali žrtva mora biti na putu dobra i mira. Žrtva ne može biti na putu zla nego samo na putu dobra. Svako od nas to mora učiniti i mislim da je to spas.



