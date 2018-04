Mirni protest više desetina demobiliziranih boraca ispred zgrade Parlamenta Federacije još traje, a iz poslaničkih klubova parlamentarnih stranaka su izjavili da nije realno očekivati stavljanje njihovih zahtjeva na dnevni red Predstavničkog doma danas ili sutra.

Foto: Avaz

Vladajuće i opozicione stranke tvrde da jesu za rješavanje boračke problematike, ali i da u parlamentarnu proceduru još nisu stigli neophodni propratni akti i zakon na osnovu kojeg je to moguće učiniti.



Šef poslaničkog kluba Stranke demokratske akcije Ismet Osmanović, u izjavi novinarima je izrazio spremnost da tematska sjednica o boračkim problemima bude održana istog dana kad iz Federalne vlade u proceduru stigne nacrt zakona o pravima demobiliziranih branitelja.



Po Osmanovićevim riječima, mada je Vlada izradila taj nacrt, on dosad nije upućen u Parlament jer je duže čekano na mišljenje Ministarstva finansija, a kad je i to riješeno, uslijedila je neophodna komunikacija resornog boračkog ministarstva s kantonalnim nivoima, koja još nije okončana iz drugog smjera.



Osmanović kaže da je Stranka demokratske akcije za donošenje ovog zakona, ali u varijanti koju Federacija može budžetski podnijeti. To znači da se borački dodatak može uvesti samo za one demobilizirane borce koji navrše 60 ili 57 godina života a još nisu stekli uvjete za penziju. Dodatak bi primali dok ne steknu uvjete za penzionisanje.



Šef poslaničkog kluba stranaka predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH Jozo Bagarić novinarima je također kazao da u parlamentarnu proceduru dosad nije upućen nacrt zakona o pravima demobiliziranih branitelja, zbog čega su, po njegovim riječima, male šanse da se u Parlamentu danas ili sutra otvori rasprava o borcima.



Bagarić smatra, rekao je, da je donošenjem tog, kao i zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, moguće ispuniti aktuelne boračke zahtjeve.



Šef Kluba Saveza za bolju budućnost BiH Nasir Beganović kaže da su zahtjevi opravdani te optužuje Vladu što dosad nije dostavila u parlamentarnu proceduru nacrt zakona o demobiliziranim braniteljima. Obećao je da će njegova stranka nastojati da taj akt bude što prije na dnevnom redu Parlamenta.



Izjavu novinarima povodom aktuelnog protesta boraca ispred zgrade Parlamenta dao je i predsjedavajući poslaničkog kluba opozicione Socijaldemokratske partije BiH Elvir Karajbić.



Naveo je da tematsku sjednicu u Parlamentu o boračkim zahtjevima njegova stranka traži još od prije deset mjeseci te optužuje rukovodstvo Predstavničkog doma da to nije dozvolilo.



Mirni protest demobiliziranih branitelja počeo je ispred zgrade Federalnog parlamenta oko podne.



Protestnici su istaknuli veliki tranparent na kojem piše „Registar“, što implicira na njihov zahtjev vladajućim strukturama za uspostavu jedinstvenog registra boraca.



Jedan od zahtjeva je također donošenje posebnog zakona koji bi ustanovio mjesečne novčane naknade onim demobiliziranim braniteljima koji na osnovu dosadašnjih federalnih zakona nisu ostvarili nikakva slična prava. Dosadašnji zakoni su, naime, zbrinuli ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja i nosioce najviših ratnih priznanja.



Protestnici, u osnovi, očekuju da Federalni parlament u kojem trenutno zasjeda Predstavnički dom, a zasjedat će i sutra, stavi na dnevni red njihove zahtjeve.



Aktuelna sjednica posvećena je, međutim, problemima u sektoru obrazovanja u FBiH, a za danas najavljena i druga, vanredna, s obimnim dnevnim redom, u kome nema tačke koja se odnosi na borce.



Ipak, predsjedavajući Edin Mušić najavio je da će se između dviju sjednica sastati Kolegij Doma te između ostalog razgovarati i o ranijim poslaničkim zahtjevima za tematsko zasjedanje o boračkoj problematici.



(FENA)