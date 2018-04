Koncentracija pijeska iz Sahare u vazduhu iznad našeg regiona i dalje je visoka i danas se očekuje pojava tzv. žute kiše, naveli su iz Hidrometeorološkog zavoda RS-a.

Ilustracija / 24sata.info

Ipak, za danas su najavljeni pljuskovi i jače padavine, koje bi trebalo da dovedu do "ispiranja" atmosfere, a već od sutra će količina pijeska u vazduhu biti znatno manja.



U proteklih nekoliko dana iznad Sredozemlja se održava ciklon koji dijelom zahvata sjeverne predjele Afrike. U prednjoj strani ovog sistema održava se jugozapadno strujanje koje omogućava transport vazduha sa sjevera Afrike ka Italiji, Balkanu i sve do istoka Evrope.



Vazduh sa sjevera Afrike sadrži veliku koncentraciju pijeska iz Sahare. Pri pojavi slabe kiše, koja se prethodna dva dana javila u našem regionu, došlo je do pojave tzv. žute kiše što se najbolje vidjelo po količini pijeska na automobilima, naveli su meteorolozi.



(FENA)