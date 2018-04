Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović izjavio je povodom 16. aprila, dana kada se sjećamo Trusine i Ahmića i suosjećamo s bolom porodica stradalih, da je "jedan zločin stvarao drugi".

- Neka danas jedan oprost stvori drugi. Samo tako možemo do pomirenja. Danas smo imali priliku vidjeti Bakira Izetbegovića u Ahmićima, a Dragana Čovića u Trusini. Volio bih da su obojica bili na oba mjesta i poslali poruku mira. No, želje su jedno, a realnost drugo. Takvo što neće biti moguće dok BiH ne bude imala predsjednika izabranog od svih građana, a za to ćemo se izboriti - rekao je Kojović, saopćeno je iz Naše stranke.





