Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za predstojeću sedmicu, a kako navode, u Bosni i Hercegovini očekuje nas promjenjivo vrijeme.

Arhiv / 24sata.info

Padat će kiša, ali će temperature zraka i dalje biti visoke - do 27 stepeni Celzijusa u četvrtak.



U utorak prijepodne slabija kiša je izgledna u Krajini i sjevernim područjima Bosne. U drugoj polovini dana kiša i pljuskovi se prognoziraju za veći dio zemlje. Jači pljuskovi u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 24°C.



U srijedu u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u jutarnjim satima. U Hercegovini više oblačnosti prije podne. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 19°C, na jugu zemlje od 23 do 26°C.



U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano sa malom do umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 9°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 23°C, na jugu zemlje od 24 do 27°C.



U petak u Hercegovini sunčano, u Bosni umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 9°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu zemlje od 22 do 25°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



