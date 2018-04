Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas u Ahmićima, gdje je 116 stanovnika tog sela ubijeno u napadu HVO-a 16. travnja 1993., potrebno učiniti sve da se takav zločin nikada ne ponovi.

Položivši cvijeće na spomen-obilježje ubijenim stanovnicima Ahmića, Izetbegović je podsjetio kako se danas obilježava i godišnjica stradanja Hrvata u Trusini, kazavši kako je potrebno ojačati državu i "zaustaviti klatno zla i one koji se poigravaju sa stabilnošću zemlje".



- Moramo jačati institucije, a pogotovo one koje se bave sigurnošću i stabilnošću, te integrirati zemlju unutar sebe i raditi intenzivno na procesu pomirenja i integraciji u EU i NATO. To je i obaveza prema ljudima koji su nevini izgubili živote - rekao je Izetbegović.



Kako je naglasio, u BiH danas postoje snage razuma i integracije, te one suprotne od toga.



- Snage zrelosti moraju nadvladati avanturiste koji rade sebično, u svrhu izbora i političkih pozicioniranja. Moramo pomiriti narod u BiH, shvatiti kako je bilo drugoj i trećoj strani, jer nema naroda koji nije bio desetkovan. Nema više nikakvih ratova za bilo kakve sile... Samo cjelovita BiH, prosperitetna zemlja koja garantira svojim ljudima da se zlo neće ponoviti - dodao je Izetbegović.



Naglasio je kako je veća šansa da će BiH u narednih deset godina postati normalna i stabilna europska zemlja, nego onakva kakvu priželjkuju loši ljudi.



Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović kazala je kako je obveza svih sjećanje na stanovnike Ahmića, ali i pomoć njihovim obiteljima koje traže istinu i pravdu za žrtve.



- Nažalost, nisu Ahmići jedino stratište u BiH i to nas rastužuje. Međutim, imamo obavezu da upućujemo sve da se ovakvi zločini, nad nevinim civilima, nikada više ne smiju ponoviti. Obiteljima trebamo dati podršku u traženju istine i pravde - kazala je Mahmutbegović novinarima.



U Ahmićima se danas obilježava 25. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti, od kojih 29 još nije pronađeno.



Za zločin u Ahmićima osuđeno je šest osoba, od čega je Haški tribunal (ICTY) izrekao pet presuda, među kojima je i kazna od 25 godina zatvora Dariju Kordiću, koji je oslobođen nakon izdržane dvije trećine kazne, dok je Sud BiH na deset godina zatvora osudio Paška Ljubičića.



