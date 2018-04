Vjerskim obredom na Šehidskom mezarju u Vitezu, počelo je obilježavanje 25. godišnjice stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti, koje su ubili pripadnici HVO-a, u napadu na selo koji je počeo u rano jutro 16. 4. 1993. godine.

Foto: Anadolija

Smaila Šahman izgubila je u Ahmićima tri brata i oca čije tijelo do danas nije pronađeno.



- Oca još nismo pronašli, ne znamo gdje je... Razočarani smo jer je prošlo 25 godina i mnogi su do sada umrli, a da nisu pronašli najmilije. Najgora je ta praznina jer ti nema tko doći, pa ih zamišljaš... Mi s tugom živimo non-stop, ali eto živimo i ne možemo drugačije - ispričala je Smaila za Fenu.



U Udruženju građana žrtava rata "16. april" ističu kako su ogorčeni jer do danas tijela svih žrtava nisu pronađena.



- Nakon zločina u Ahmićima, najveća tragedija je to što je i, 25 godina poslije, nepoznato gdje se nalaze tijela 29 osoba. Do danas, o njima nemamo nikakvih informacija - kazao je Feni predsjednik Skupštine Udruženja "16. april" Hazrudin Bilić.



U Udruženju su nezadovoljni i dosadašnjim procesuiranjem odgovornih za stradanje u Ahmićima, a Bilić ističe kako su, većinom izrečene presude po zapovjednoj odgovornosti, a ne direktnim izvršiteljima.



- Uglavnom su odgovarali oni koji su planirali i naredili zločin. Miroslav Bralo se sam predao i on je osuđen, ali ostali izvršitelji nisu. Međutim, 116 ljudi nije mogao ubiti jedan čovjek, a nitko ništa ne poduzima, i mislim da se igra na to da prođe vrijeme i da se to pomalo i zaboravi - istaknuo je Bilić.



Za zločin u Ahmićima osuđeno je šest osoba, od čega je Haški tribunal (ICTY) izrekao pet presuda, među kojima je i kazna od 25 godina zatvora Dariju Kordiću, koji je oslobođen nakon izdržane dvije trećine kazne, dok je Sud BiH na deset godina zatvora osudio Paška Ljubičića.



Obilježavanje 25. godišnjice stradanja u Ahmićima nastavlja se danas u džamiji u Ahmićima, polaganjem cvijeća na spomen-obilježje, te otvaranjem izložbe fotografija.

(FENA)