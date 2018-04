Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati: Bjelašnica 5, Bugojno i Sokolac 10, Jajce, Sanski Most i Zenica 11, Bihać 12, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Zvornik 13, Iva-sedlo 14, Bijeljina, Gradačac, Sarajevo, Široki Brijeg, Srebrenica i Tuzla 15, Brčko 16, Livno i Mostar 17, Stolac 18, Grude, Neum i Trebinje 19°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 938hPa, za 1hPa je manji od normalnog i raste.



U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar većinom slab do umjerene jačine južnog smjera. Na krajnjem sjeveru zemlje vjetar istočnog smjera. Povremeno jači udari juga prijepodne i sredinom dana u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25 stepeni.



U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)