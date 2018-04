Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ organizira akciju šišanja i doniranja kose danas na centralnom prostoru unutar Bingo Centra u Bihaću.

Foto: 24sata.info

U sklopu projekta „Moja kosa tvoja kosa“ Udruženje organizira akciju šišanja i doniranja kose za potrebe izrade perika za djecu oboljelu od raka u Bihaću.



Projekt „Moja kosa tvoja kosa“ podržala je i Amra Silajdžić Džeko donirajući svoju kosu, a posebno zalaganje i humanost pokazala je postavši prva ambasadorica Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.



Odlučna da se glas djece oboljele od raka čuje što dalje, podržala je akciju šišanja u Tuzli jednom video porukom za sve građane Tuzlanskog kantona.



- Njena podrška nije izostala ni ovaj put. Amra je poslala još jednu video poruku povodom akcije šišanja i doniranja kose u Bihaću, te na taj način ponovo pozvala sve građane, a posebno one iz Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća da podrže ovu humanu akciju - saopćeno je iz Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“.



Za sve one koji žele kosu donirati za izradu perika, bitno je napomenuti da kosa mora biti čista, suha, hemijski netretirana i nefarbana, te minimalno 30 cm dužine.



- Do sada smo izradili i uručili 15 perika, a šest perika su trenutno u procesu izrade. Perike iz radionice Udruženja dostupne su, potpuno besplatno, svakom djetetu koje ima privremeni ili trajni gubitak kose kako bi vratilo samopouzdanje i uspješno se uklopilo u svoju matičnu sredinu – navode iz Udruženja.



Projekat 'Moja kosa, tvoja kosa' podržan je od Vlade Švicarske.

(FENA)