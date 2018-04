Tanka je linija između mira i rata, i zato nam je potrebna što čvršća i bolja saradnja, više razgovora i pregovaranja kako bismo očuvali regionalni mir i stabilnost, ocijenio je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentrane skupštine BiH Mladen Bosić.

U tome, kako je naveo, jako važnu ulogu ima Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP-a).



U obraćanju na sjednici SEECP-a u Ljubljani, Bosić, koji je predvodio parlamentarnu delegaciju BiH, ukazao je da su bezbjednost i stabilnost trenutno jedan od najvećih izazova te istakao važnost čvršće regionalne saradnje u rješavanju ključnih problema.



- Ovaj region je nažalost imao veoma burnu prošlost koji su obilježili brojni sukobi i stradanje građana. Oni su i najveće žrtve previranja velikih sila koje igraju svoje igre na našem tlu. Svjedoci smo tragičnih dešavanja u Siriji, novog tretmana za globalni mir koja pokazuju koliko je opasno polarizovati današnji svijet - dodao je Bosić.



Ukazao je i na važnost odlučnije borbe protiv kriminala i korupcije, te na problem narastajućeg populizma, “jakih lidera” i podrivanja demokratskih institucija.



- Zločin ne poznaje granice, a organizovani kriminal, korupcija i pranje novca su veliki problem u BiH. Umjesto da završe iza rešetaka, korumpirani političari i kriminalci postaju ugledni investitori, a zbog slabe perspektive masovno je iseljavanje građana, prije svega mladih - upozorio je on.



Neophodna je, kaže, snažnija podrška Evrope, razmjena iskustava i bolja regionalna saradnja u suzbijanju kriminala, korupcije i ostalih devijacija koje nagrizaju naše društvo.



- Takođe smo svjedoci sve većeg populizma i pojave tzv 'jakih lidera' koji žele da budu iznad države i institucija. Tako parlamenti postaju alat za provođenje odluka 'jakih lidera', što podriva pluralizam i demokratske institucije. To bi u budućnosti moglo da bude prijetnja miru, i zato je neophodno jačati ulogu parlamenata, promovisati parlamentarnu saradnju i parlamentarnu diplomatiju u regionu - kazao je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.



Pristupanje BiH Evropskoj uniji je, smatra on, mnogo više od članstva.



- Zato je jako važno pružiti snažnu podršku BiH i zemljama regiona punopravnom članstvu u EU, borbi protiv siromaštva, smanjenju nejednakosti, te zaustavljanju odliva mozgova, digitalizaciji i modernizaciji društva - istakao je Bosić u svom obraćanju članovima SEECP-a.

