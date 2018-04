Tri sata razmišljam da li da ovo pišem, ima li svrhe, ali na kraju ipak ne mogu sebe da obuzdam, jer ovo što se posljednja dva dana dešavalo u Mostaru jeste samo jedno – bal vampira.

Vojin Mijatović / 24sata.info

Nećete vjerovati, Vučić i Dodik su se ponovo sreli i to 700-ti jubilarni put ove godine, novina je jedino što im se pridružio njihov brat Dragan. Da apsurd bude veći, SDA-ove vedete plus Ivanić, bojkotuju čitavu priču, kao da je Mostar u Bugarskoj, a ne u po Bosne i Hercegovine i oni će to, Bože, ovim bojkotom pokazati ovoj trojici koliko su griješni.



Pa, alo frajeri, Mostar je u Bosni i Hercegovini i ako neko pravi problem u po vaše države ne bježite nego se borite, ali kome ja pričam.



Ali, da se vratim suštini, prvo Sajam privrede, pa koje crne privrede, pojeli ste sve što je značilo ekonomsku supstancu i potencijal u ovoj zemlji. Opljačkali ste sve što je bilo državno, pa sad pljačkate privatno. O kakvoj vi privredi pričate, kukavci sinji? To trebate fino nazvati Sajam vladajućih porodičnih firmi, tj, sajam firmi, čiji su vlasnici porodice članice vladajućih sekti ili Sajam tenderskih pobjednika ili nešto slično. Pa, mi imamo egzodus ljudi iz ove države, je li stvarno mislite da bi odlazili da imaju posla da prehrane svoje porodice, kako vas više nije sramota?



E sad redom, Dragan pravi svoj lični događaj sasvim slučajno na dan osnivanja NDH, to je taj Evropljanin, koji se zalaže za suživot i vlast sa pet posto podrške i naravno samo za originalne Hrvate, one sa karticom HDZ-a, jer oni koji nemaju tu karticu nisu originalni Hrvati, već uvozni iz Kine.



Onaj veseli Milorad postao kao Zmaj od Šipova, ko god ga negdje pozove dolazi brzinom svjetlosti i zabavlja goste. I mrtav ladan danas, ko papagaj, ponavlja za Vučićem, mora se obezbijediti konstitutivnost Srba u HNK. Milorade, je li ti misliš da smo stvarno tolike budale? Pa, Denis Bećirović podnese inicijativu oko kontitutivnosti Srba u PSBiH, a tvoji deputati odbiše uglas.



U čemu je problem, Denis je Bošnjak, pa nema pravo to da uradi? E pa Milorade, Denis je Bošnjak i socijaldemokrata i to je uradio, a ti si još jednom i kroz to pokazao koliki si licemjer, al dobro čekaju tebe mnogo veće muke, jer ako te tvoji lobisti nisu obavijestili, prije neki dan je u Briselu donijeta odluka da za sankcije više ne treba 28 zemalja u EU da glasa, već prosta većina, dakle, pola od toga, tako da tebe veselje tek čeka.



E sad, uvaženi predsjednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, tzv., kad porastem biću Dodik. Kad god dobije po nosu od međunarodne zajednice oko Kosova, zbog činjenice zašto nije uradio svoj domaći zadatak na koji se obavezao kad je dolazio na vlast, on se uhvati Bosne i razvija odnos Srbije i Republike Srpske. Zemljače, aj malo popusti. Ideš po Bosni, dijeliš neke milione i izigravaš Mesiju. Hajmo pošteno, sve to što si dao od Srebrenice do ostalih opština po Republici Srpskoj nije desetina onoga što Srbija duguje opštinama u Republici Srpskoj, po osnovu potopljenog zemljišta. Hajde ti fino nama daš naše pare, pa mi sami to trošimo bez tvoje dobrote. Drugarski savjet, hajde se uhvati Srbije i rješavaj probleme građana koji tamo žive, a moji drugovi mi širom Srbije kažu da se bolje živjelo 90-tih nego danas. Imaš ti svojih obaveza kući, pusti nas same znamo mi i bez tebe.



I najbitnija stvar, ova tri vampira dva dana pričaju kako je najbitnije održati mir. Pa braćo mila, da vas nema mir ne bi bio upitan nikada. Jedini koji to dovode u pitanje ste svi vi koje sam naveo u ovom tekstu i onaj veseli Bakir koji je juče paralelno okupio sve Bošnjake u Sarajevu, kao da su Bošnjaci manjina u BiH, a ne najmnogoljudniji narod u BiH.

Ma prestanite više folirati i sluđivati ovaj narod.



Sisate krv ovom narodu već dvije i po decenije, zato je svaki vaš susret bal vampira i ništa više od toga.



(24sata.info)