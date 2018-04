U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama moguća je i niska oblačnost. Krajem dana i u večernjim satima postupno naoblačenje.

Ilustracija / 24sata.info

Ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar u Bosni umjeren, istočnog smjera. U Hercegovini prije podne bura, a tokom dana umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu od 10 do 14, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni.



U nedjelju u BiH očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se kiša i pljuskovi. Na istoku i jugoistoku Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni.



U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša i pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima, a poslije podne i u centralnim i zapadnim dijelovima. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 17, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 25 stepeni.



U utorak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša se očekuje u istočnim područjima. Tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u cijeloj zemlji. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 17, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



(Avaz)