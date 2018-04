Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić razgovarao je danas sa članicama Udruženja 'Solidarnost' o sve većem prilivu imigranata na područje Bihaća.

Šuhret Fazlić / 24sata.info

To udruženje, prema riječima predsjednice Zehide Gorinjac, po dolasku imigranata u Bihać pokrenulo je aktivnosti na prikupljanju neophodne hrane, odjeće i obuće za osobe koje više od godinu dana putuju prema zemljama EU i na tom putu zaustavljaju se i u BiH, a odnedavno i u Bihaću.



"Mi ćemo kao lokalna zajednica, koja bilježi sve veći dolazak imigranata, već slijedeće sedmice zakazati i tražiti sastanak sa svim nadležnim institucijama iz Unsko-sanskog kantona kako bismo što prije oformili jednu vrstu 'kriznog štaba' koji bi uz podršku državnih vlasti taj problem stavio pod kontrolu. Očekujemo da se u ovaj problem uključe državne i federalne institucije, a mi ćemo kao lokalna zajednica biti dio tima kako bi smo ovim ljudima pomogli", naglasio je Fazlić.



Bišćani, kako je dodao, su mnogo puta do sada pokazali humanost i to će uraditi i sada, ali da se situacija mora staviti pod kontrolu, saopćeno je iz Grada Bihać.





(FENA)