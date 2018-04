Izmjene izbornog zakona u BiH su pitanje svih pitanja, ako pitate lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, ali i zvaničnu vlast u susjednoj Hrvatskoj kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini.

Naime, opšte je poznato da se o ovom pitanju, kao i modelu kojeg predlaže HDZ BiH uveliko polemisalo proteklu godinu u raznim institucijama Evropske unije, ponajviše zahvaljujući evroparlamentarcima iz Republike Hrvatske. No, manje je poznato da je velika aktivnost po ovom pitanju vođena, a i dalje se događa, u epicentru svjetske moći, u Washingtonu!



U cilju kontaktiranja američkog Senata te pokušaju ostvarivanja uticaja na odluke koje donosi, angažovana je potpuno nepoznata nevladina organizacija "Bosnia & Herzegovina Democracy Initiative" (BHDI), koja je potom angažovala lobističku kuću Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP sa sjedištem u Washingtonu, a cijela akcija odvija se pod pokroviteljstvom kladioničarskog lobija iz susjedne Hrvatske.







Nevladina organizacija "Bosnia & Herzegovina Democracy Initiative", izradila je do sada dva izvještaja s konkretnim prijedlozima o izmjenama izbornog zakonodavstva BiH, inače, potpuno kompatibilna sa stajalištima Hrvatskog narodnog sabora.



Izvještaji "Temeljna načela za reformu Izbornog zakona BiH" i "Prijeteća izborna kriza u Bosni i Hercegovini" napisani su u novembru prošle godine, predani angažovanoj lobističkoj kući, potom senatorima. Kroz ove je izvještaje organizacija BHDI pokušala uvjeriti američki Senat da je u suštini etnička podjela BiH kroz izmjene izbornog zakonodavstva najbolje rješenje za državu. Potpuno anonimna nevladina organizacija, posredstvom lobističke kuće, uvjerava senatore ako se do aprila tekuće godine ne usvoje izmjene izbornog zakona da će se BiH - RASPASTI!



Već u aprilu, danas 13. u kojem živimo, kao i cijeli svijet, u Bosni i Hercegovini, prema mišljenju Demokratske inicijative za Bosnu i Hercegovinu trebao bi nastupiti potpuni haos ukoliko se ne izmijeni aktualni Izborni zakon.



Suština prijedloga implicira nužnost izbora „legitimnog predstavnika“ naroda koji čak i „ne mora biti pripadnik“ tog istog naroda, no, senatore u istom izvještaju ne informišu da je takav prijedlog u suprotnosti s Daytonim. Naime, kao što je poznato, Daytonski sporazum prepoznaje PRIPADNIKE naroda a ne PREDSTAVNIKE naroda!







U svrhu lobiranja angažovana je ranije spomenuta lobistička kuća, u okviru koje su na konkretnom zadatku radili bivši kongresmen Greg Laughlin, te Matthew Oresman, Craig Saperstein i Brais Finch. Iz dokumenata koji su u posjedu portala Vijesti.ba vidljivo je da je ovoj lobističkoj kući BHDI već uplatio jednu tranšu u iznosu od 90 hiljada dolara.







Gdje je BHDI registrovana, ko joj je predsjednik ili pak glavni analitičar koji američke senatore uvjerava u raspad BiH, ako se ne izmijeni Izborni zakon do aprila, nismo uspjeli otkriti. O samoj organizaciji ne postoji niti jedan pisani tekst, nema internet stranicu ni kontakt telefon. Dakle, nepoznanica je ko su članovi ove nevladine organizacije, šta im je u opusu djelovanja, ali je poznato da im se na račun uplaćuje novac za lobiranje preko „bare“. I to primarno od ljubitelja igara na sreću, preciznije, (su)vlasnika kladionica iz Republike Hrvatske.



Naime, kako saznajemo iz visokorangiranog diplomatskog izvora, a što je potkrijepljeno i pismenim dokazima, hrvatski biznismen, suvlasnik kladionice Hattrick-PSK, ali i niza drugih kompanija - Jerko Šarić iz Podstrane kod Splita glavni je finansijer BHDI-a.



Samo je jedna njegova kompanija "Nirvana d.o.o" na račun BHDI-ja, po istom izvoru, uplatila 540.514 evra, zatim "Fors Fortis d.o.o sa 17.240 evra, te druge sa znatno manjim iznosima.



Iz kojih motiva biznismen Šarić finansira BHDI odnosno lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, za izmjene Izbornog zakona, do zaključenja teksta nismo uspjeli saznati, odnosno nismo ga uspjeli dobiti na telefon. Je li Šarić vlasnik i nekih kladioničarskih firmi u BiH, pa tako vraća uslugu HDZ-u BiH koji onemogućava izmjene Zakona o igrama na sreću, odnosno uvođenje dodatnih poreza, ili je pak riječ o nečem drugom, to tek treba otkriti.



No, nepobitna je činjenica da su bosanskohercegovački vlasnici kladionica finansijski iznimno moćni. U 2016. godini, ostvarili su prihod veći od milijardu i 700 miliona konvertabilnih maraka.



BHDI je, u svojoj analizi, bar što se tiče aprila, za sada promašio.



