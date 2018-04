Kandidat za državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo najavio je da će se njegova država suprotstaviti negativnom ruskom utjecaju na Balkanu, prenosi Dnevni avaz.

- Svuda moramo uzvratiti i koristiti sva sredstva koja imamo, od ekonomije do interneta. Rusija je snažno angažirana u potkopavanju demokratskih vrijednosti, od Balkana do Latinske Amerike i mi ćemo na to odgovoriti. Uzvratit ćemo na negativni ruski utjecaj i suzbiti ga - kazao je Pompeo odgovarajući, tokom saslušanja pred Komitetom za vanjske poslove Senata SAD, na pitanje jednog od članova tog tijela, Rona Johnsona.



Johnson je tokom svog istupa pred Komitetom naglasio da je u više navrata u posljednjih nekoliko godina posjetio područje Balkana. Istakao je da je i sam svjedočio rastućem negativnom utjecaju Rusije i u tom regionu.



Pompeo je ranije tokom svjedočenja isukao da je administracija predsjednika Donalda Trumpa provela cijeli niz mjera „koje su skupo koštale /ladimira Putina".



- Usvojili smo oštre sankcije i protjerali više ruskih diplomata i špijuna nego ikad prije od kraja Hladnog rata - rekao je on.



Naglasio je i da je „Trumpova administracija s pravom identificirala Rusiju kao opasnost za SAD".



- Rat je uvijek posljednja opcija! Radije ću se boriti da se vanjskopolitički ciljevi predsjednika Trumpa ostvare diplomatskim sredstvima, a ne slanjem naših muškaraca i žena u rat - naglasio je Pompeo pred Komitetom za vanjske poslove Senata SAD.



(FENA)