U BiH će u ranim jutarnjim satima prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Mjestimično slaba kiša očekuje se na zapadu, a pljuskovi na jugu, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Ilustracija / 24sata.info

Tokom dana malo do umjereno oblačno i sunčano, ali uglavnom bez padavina. Poslije podne, povećanjem oblačnosti, u centralnim, zapadnim i jugozapadnim područjima može pasti malo kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 7 do 15, a najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.



Za subotu meteorolozi najavljuju pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernjim satima postupno naoblačenje. Jutarnja temperatura od 7 do 14, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni.



U nedjelju nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima kiša i pljuskovi. Na istoku i jugoistoku Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni.



Za ponedjeljak meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U južnim i jugozapadnim dijelovima kiša i pljuskovi, a poslije podne i u cijeloj zemlji. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 17, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 25 stepeni.



(Avaz)