U Srebrenici je danas obilježena 25. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima u Srebrenici. Delegacija koja je prisustovala obilježavanju prvo je posjetila Memorijalni centar Potočari i položila cvijeće na spomen obilježja.

Ispred igrališta osnovne i srednje škole u Srebrenici počast nevino ubijenim žrtvama odali su potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović, potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić, Dževad Mahmutović, savjetnik presedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, predsjednik Saveza RVI TK-a Fahrudin Hasanović, predstavnici Vlade BPK, predsjednik Skupštine Općine Srebrenica Alija Tabaković, zamjenik načelnika Općine Srebrenica Nermin Alivuković, majke Srebrenice i mnogobrojni građani.



Program obilježavanja je počeo intoniranjem himne, a zatim je proučena Fatiha za sve nevino ubijene žrtve i održan historijski čas te položeno cvijeće na spomen ploču.



Preživjela žrtva Hasan Hasanović na današnji datum je bio na igralištu i živi je svjedok zločina koji se desio.



- Jaka detonacija me bacila u nesvjest i kada sam se probudio vidim sam da su mnogi dječaci bili mrtvi. Kada sam se okrenuo, vidio sam na tribinama da dječaci nemaju glave, ruke, noge, tijela su bila izmasakirana. Oni koji su bili živi su vrištali. Puzeći sam pobjegao do jedne kuće i sakrio se, nasreću sam preživio taj zločin - kazao je Hasanović.



Podsjeća da za ovaj zločin niko nije odgovarao i pozvao Tužilaštvo BiH da procesuira odgovorne.



- Mi ne možemo i ne smijemo nikad zaboraviti ovaj zločin. Na nama je da pišemo o njemu, i da ga se sjećamo svake godine. Nakon 25 godina ovaj zločin je nekažnjen, a porodice se s tugom u srcu prisjećaju svojih najmilijih koji su nevino ubijeni na ovom mjestu - istakao je Hasanović.



Na današnji dan 1993. godine četiri granate ispaljene s položaja srpske vojske na mjestu su ubile 74 i ranile više 100 civila Bošnjaka koji su bili na igralištima ispred osnovne i srednje škole u Srebrenici. Broj žrtava se povećao na 105 osoba, jer je nekolicina podlegla na putu do bolnice i u bolnici.



