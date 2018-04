Mi sigurno nećemo trošiti novce na kupovinu raketnih sistema, aviona i trošiti stotine miliona dolara i eura, ali ćemo zaokružiti našu namjensku proizvodnju, istakao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.

"Radit ćemo pokretnu haubicu, pušku smo već napravili, radit ćemo dronove, zaokružit ćemo proizvodnju svake vrste municije. Radit ćemo to za tržište, ali i za ne daj Bože", kazao je Izetbegović, odgovarajući na upit novinara je li izjava premijera Federacije BiH Fadila Novalića o zaokruživanju proizvodnje oružja u Federaciji bila nesmotrena.



Rekao je da "izjava nije nesmotrena, nego ohrabrujuća".



"Zašto BiH ne bi imala potpuno zaokruženu namjensku industriju, i proizvodnju baruta i kapisli", kazao je Izetbegović novinarima nakon obilježavanja 13. godišnjice 2. Pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH i 26. godišnjice Armije RBiH na šehidskom mezarju Kovači.



Mišljenja je da se niko neće ponovo usuditi u BiH početi konflikt te da je to preopasna stvar i vir koji bi progutao onog koji bi to pokrenuo.





