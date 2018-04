Za ambasadoricu Švicarske u Bosni i Hercegovini Andreu Rauber-Saxer priče o ponovnom izbijanju rata, ne samo u ovoj zemlji nego i regionu, potpuno su nepojmljive.

Andrea Rauber-Saxer / 24sata.info

- To se svako malo pojavlj uje u javnosti. Kada prijateljima u Švicarskoj objašnjavam takvu reakciju, onda kažem da mislim da je to posljedica užasnih ožiljaka koje je rat od prije više od 20 godina ostavio na ljudima. To sjećanje duboko je urezano u ljudima i pratit će ih do kraja njihovih života, a oni ga prenose na svoju djecu. Lično, mislim da ovdje neće biti rata - kaže ambasadorica Rauber-Sakser za Dnevni avaz.



Ona je, kao i njena zemlja, skoro pa neprimjetna, a ima je svuda. Tako je „uspjela" doći i na udar predsjednika RS Milorada Dodika kada je odbila ići na proslavu 9. januara.



- Ja sam samo rekla ono što mislim, da bi za budućnost BiH bilo dobro zajednički odrediti datume o kojima se svi slažu i obilježavati ih - navodi Rauber-Saxer.



Smatra da je ovdje najveći problem to što ljudi ne osjećaju dovoljnu pripadnost domovini.



- Švicarska je podijeljena na 26 kantona. Ima više od 2.000 općina. Mi se razlikujemo po jezicima i dijalektima koje govorimo i mogu dosta precizno odrediti dolazi iz kojeg od naših kantona. Ali smo svi mi Švicarci. I znamo da naša snaga leži u kompromisima - navodi ambasadorica.



Švicarska je, kaže dalje ona, do sada u BiH uložila više od milijardu maraka. I nastavit će pružati pomoć u ciljanim i pažljivo nadziranim reformama.



- One su nužne. Moja zemlja nije u EU, ali smatramo da BiH treba biti članica Unije - kaže Rauber-Sakser.



Kada su u pitanju privatne investicije, Rauber-Saxer ističe da je prošle godine uloženo 70 miliona maraka.



- Privatne investicije variraju iz godine u godinu. Prošla, 2017., obilježena je većim investicijama u Zvorniku, Maglaju i na Ilidži i zapošljavanjem više od stotinu ljudi. Investitori dolaze iz sektora malih i srednjih preduzeća i povezani su sa BiH, bilo da su vlasnici tih firmi ili njihovi rukovodeći uposlenici porijeklom iz ove zemlje - kazala je Rauber-Saxer za Dnevni avaz.



Rauber-SaXser navodi i da u Švicarskoj živi više od 60.000 ljudi porijeklom iz BiH, a da godišnje nekoliko hiljada državljana BiH dobije boravišnu vizu za ovu zemlju, uglavnom kroz spajanje porodica.



