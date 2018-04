Direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) Davorin Primorac potvrdio je da će 5. decembra iduće godine BHANSA preuzeti kontrolu cjelokupnog zračnog prostora Bosne i Hercegovine.

-Imajući u vidu sve aktivnosti koje su poduzete i koje se trenutno poduzimaju, danas možemo govoriti o 5. decembru iduće godine kao preciznom roku za potpuno preuzimanje kontrole u zračnom prostoru BiH, kazao je Primorac.



On je nedavno u Bruxellesu, zajedno s ministrom prometa i komunikacija BiH Ismirom Juskom, razgovarao s generalnim direktorom EUROCONTROL-a Eamonnom Brennanom. Tom prilikom su predstavljene aktivnosti koje se poduzimaju na realizaciji Strategije upravljanja zračnim prometom u Bosni i Hercegovini, kao i aktivnosti iz druge faze projekta koji se na to odnosi.



Primorac je i na tom sastanku predstavio trenutni status i plan aktivnosti BHANSA-e. Uz pohvale za ono što je do sada urađeno na provedbi najvažnijeg projekta iz nadležnosti BHANSA-e, Brennan je pružio punu potporu EUROCONTROL-a planiranim aktivnostima BHANSA-e, kako bi do predviđenog datuma iduće godine u cijelosti preuzeli kontrolu cjelokupnog zračnog prostora BiH.

(FENA)