U Bosni i Hercegovini jutro će biti umjereno do pretežno oblačno.

Arhiv / 24sata.info

U ostaku dana doći će do postepenog razvedravanja. Puhat će slab do umjeren vjetar, južni i jugozapadni. Na sjeveru Bosne vjetar će biti istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kretat će se od 6 do 12, na jugu od 9 do 14, a dnevne od 18 do 24 stepena.



U Sarajevu prijepodne će biti umjereno do pretežno oblačno, a poslijepodne se očekuje razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 22 stepena.

(24sata.info)