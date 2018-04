Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore protjeralo je državljanina BiH Igora Bošnjaka koji je živio u Herceg Novom uz obrazloženje da predstavlja prijetnju bezbjednosti.

Njegov advokat Srđan Lješković kaže da je Bošnjak napustio Crnu Goru, ali i da je u ime klijenta podnio žalbu na odluku MUP-a jer smatra da je neosnovana.



"Bošnjak je samo rođen u Trebinju, jer u Herceg Novom nije bilo porodilišta. Njegova porodica živi u Herceg Novom, on je tu odrastao sa ljudima koji su u ovoj državi možda bezbjednosno ineteresantni, i to je jedini njegov grijeh", rekao je Lješković za crnogorske medije.



Bošnjaku je, smatra njegov advokat, ovim činom uskraćeno pravo na život i rad.



Nakon posljednjih kriminalnih dešavanja, koja su ugrozila bezbjednost u Crnoj Gori, MUP Crne Gore je preduzeo rigorozne mjere kako bi se izborio sa organizovanim kriminalom.



Prema pisanju današnje štampe, u posljednje vrijeme bilo je više slučajeva provjere boravka sumnjivih lica, a nekoliko ih je i protjerano jer je procijenjeno da bi mogli da predstavljaju opasnost za državu.



Najviše kontrola izvršeno je na primorju. Državljaninu BiH čiji su inicijali I.B. Centar bezbjednosti Herceg Novi uručio je rješenje kojim mu se otkazuje boravak od tri mjeseca do godinu dana, a iz Crne Gore je protjeran uz obrazloženje da za takvu odluku postoje razlozi unutrašnje bezbjednosti.



Bezbjednosne službe došle su do saznanja da je blizak takozvanom "kavačkom klanu", te da postoji opasnost da bi mogao počiniti neko krivično djelo na štetu pripadnika suprotstavljene grupe iz Kotora. On je, navodno, pripremao bombaške napade.



Mediji spekulišu da bi narednih dana mogle da budu protjerane još četiri osobe iz Budve, Bara i Podgorice koje godinama žive u Crnoj Gori, nemaju državljanstvo, a bezbjednosno su interesantna lica.

