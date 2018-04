Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su danas po naredbi Suda i Tužilaštvo BiH dvije osobe zbog sumnje da su počinili krivično djelo terorizam.

Tokom pretresa, kako je saopćeno iz Tužilaštva BiH, pronađene su veće količine naoružanja, kao i zastave koje asociraju na obilježja i zastave ISIL-a, koji je odlukom Vijeća sigurnosti UN-a proglašen terorističkom organizacijom.



Prešao na islam



Iz izvora bliskih istrazi, „Dnevni avaz“ nezvanično saznaje da je među uhapšenima 28-godišnji Maksim Božić, Srbin porijeklom iz Bijeljine koji je prije desetak godina prešao na islam i pridružio se vehabijskom pokretu. On se koristio imenima Mirza Gradaščević i Abu Muhamed, a uhapšen je danas u Gornjoj Maoči.



Božić je bio hapšen i 2010. godine zbog navodnih sumnji da je planirao teroristički napad u Tuzli. Prilikom hapšenja policija je i tada kod njega pronašla i određenu količinu naoružanja i eksploziva. Sumnjalo se da je planirao postaviti eksploziv na Brčanskoj Malti, na dan obilježavanja oslobođenja Tuzle od JNA. No, on je nekoliko mjeseci kasnije pušten.



Za ovim radikalnim vehabijom je 2014. godine na osnovu akta Općinskog suda u Tuzli bila raspisana međunarodna potjernica.





Godinama živi u Beču



Prema saznanjima „Avaza“, Božić je godinama živio u Beču, gdje je i vrbovan za terorističke aktivnosti.



On je jedno vrijeme bio skupa u zatvoru u Austriji s Mevlidom Jašarevićem, osuđenim teroristom u BiH, koji je 2011. godine pucao na Američku ambasadu u Sarajevu i ranio jednog policajca. Smatra se da je bio jedan od njegovih bližih saradnika, a tokom postupka u Sudu BiH, Jašarević je u više navrata spominjao i Božićevo ime.



Pronađeno sedam bombi



Prilikom pretresa službenici SIPA-e su danas pronašli i privremeno oduzeli i jednu automatsku pušku, 12 praznih okvira za automatsku pušku, 405 metaka kalibra 7,62 milimetara, sedam ručnih bombi, tri jurišna prsluka, jedna vojna uniforma, jedna zastava koja podsjeća na ISIL-ovu zastavu, ali i dvije uramljene fotografije sa zastavama koje podsjećaju na ISIL-ovu zastavu.



Pronađeni su i razna pisma, razne uplatnice, jedan nož, jedan laptop, tri mobilna telefona, priručnik od opreme 511 i šest vreća rezanog duvana - saopćeno je iz SIPA-e.

