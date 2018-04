Višegradski most Mehmed-paše Sokolovića jedan je od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika na Balkanu iz perioda Osmanske države koji četiri i pol stoljeća svjedoči o arhitektonskom umijeću Mimara Sinana.

Foto: AA

Širom Turske ove sedmice se održava niz manifestacija pod nazivom Dani sjećanja na Mimara Sinana, najznačajnijeg arhitekte iz perioda Osmanske države čija djela i sada prkose vremenu.



Mimar Sinan je bio glavni arhitekta u vrijeme vladavine nekoliko osmanskih sultana, a Evlija Čelebija ga u svom “Putopisu“ naziva Velikim Sinanom.



Historičari su saglasni da Mimar Sinan predstavlja kulturološku eksploziju u arhitekturi tokom najuspješnijih godina Osmanskog perioda. Slovi za arhitektu koji je Konstantinopol pretvorio u Istanbul, a njegova djela odišu jakim emocijama, vještinom, profinjenošću i vrhunskom estetikom.



Najznačajnije među stotinama djela Mimara Sinana zasigurno je istanbulska džamija Sulejmanija, a Most Medmeda-paše Sokolovića je njegov pečat na Balkanu.



Riječ je o nacionalnom spomeniku BiH koji je dug oko 120 metara i duž kojeg devet kamenih stubova pravi 11 lučnih otvora.



Izgrađen je u periodu od 1571. do 1577. godine po naredbi Mehmed-paše Sokolovića, tadašnjeg osmanskog velikog vezira, a od 2007. godine se nalazi na listi svjetske baštine UNESCO-a.



Jedinstveno kameno zdanje stoljećima spaja obale Drine i ljepotom zadivljuje prolaznike. Bio je inspiracija mnogim umjetnicima, a pisac Ivo Andrić je za roman “Na Drini ćuprija“ 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.



Historičar Esmer Drkenda za AA je kazao da je Mimar Sinan bio jedan od najznačajnijih osmanski, pa i svjetskih arhitekata, a kako je Most Mehmed-paše Sokolovića jedan od značajnijih pečata njegovog rada.



“Most spaja obale i ljude. Svojevremeno je omogućio lakše odlaske na hadž, a u isto vrijeme je doprinio razvoju trgovine“, kazao je Drkenda.



Višegradski most je jedino sačuvano djelo Mimar Sinana u BiH, a obnavljan je u nekoliko navrata tokom njegove duge prošlosti. Posljednji projekt detaljne restauracije završila je 2016. godine Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA).



“I Stari most u Mostaru je sagradio Mimar Hajrudin, učenik Mimara Sinana. Mostovi u Višegradu i Mostaru spajaju ljude i moramo ih čuvati“, kazao je Drkenda.





(AA)