Crveni križ Federacije BiH dodijelio je danas najveća priznanja pojedincima i organizacijama, koji su solidarnošću, humanošću i pružanjem pomoći doprinijeli društvenoj zajednici.

Foto: 24sata.info

Zlatni znak Crvenog križa FBiH kao najveće priznanje posthumno je dodijeljeno Aganu Hodžiću, čovjeku koji je donirao 1.152.995, 94 KM za tri humanitarne organizacije (kuhinju "Stari Grad", "Merhamet" i "Crveni križ FBiH"). To priznanje odnosi se na najveću pojedinačnu donaciju organizaciji Crvenog križa.



Priznanje "Humani podvig" dodijeljeno je za nesebično djelo ljudima koji su u iznenadnim nesrećama spasili nečije živote ili spriječili teže posljedice za pojedinca, grupu građana, ali i za iskazanu hrabrost, solidarnost i pruženu pomoć.



To priznanje posthumno je dodijeljeno Irhanu Foči, koji je prošle godine skočio u Miljacku da bi spasio prijatelja Aldina Mulića. Međutim, voda je odnijela ta dva mlada života.



Priznanje je dobila i sarajevska profesorica Rabija Bosnić, koja je kolegi donirala bubreg da bi on dalje mogao normalno živjeti. Merima Kruščica je u novembru u Kiseljaku spasila tri života od sigurne smrti prilikom saobraćajne nesreće. Također, u Vitezu je 9. marta ove godine pružila prvu pomoć unesrećenom motociklisti, te će joj zbog tog doprinosa društvenoj zajednici biti dodijeljeno to priznanje.



Priznanje je dodijeljeno i Kenanu Ćubari, koji je utrčao u zgradu koja je gorjela i s bebom u naručju sišao sa 12. sprata, kao i Slađanu Dačiću koji je u januaru ove godine skočio u Sanu i izvukao muškarca koji je namjeravao izvršiti samoubistvo.



Priznanje je dodijeljeno i Edinu Bećireviću i Filipu Novaku. Bećirević je uposlenik GRAS-a, a vozio je na liniji Rajlovac-Željeznička stanica kad je (na stanici) ugledao majku koja u naručju drži bolesno dijete. Prevezao je do Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć i pozvao ljekare da bolesnom djetetu pruže pomoć.



Mladi sportista (trener HKK Zrinjski) Novak brzo je reagirao je i (tokom utakmice) spasio život mladom košarkašu, koji je zadobio nezgodan udarac i izgubio svijest.



Dodijeljeno je i godišnje priznanje pojedincima i organizacijama za izuzetno značajne rezultate u razvoju i unaprjeđenju rada Crvenog križa u 2017. godini.



Dobitnici tog priznanja su Crveni križ Općine Srebrenik, Crveni križ Općine Bužim, Safet Šahmanović, Rasim Žuljko, Irfan Durić, Sabahudin Maličević, Ivica Bilić, Senada Brkić-Šegalo. Posebno priznanje dobila je i kompanija "Sisecam Soda Lukavac", koja je od osnivanja velika podrška Crvenog križa Lukavac.



Generalni sekretar CK FBiH Namik Hodžić kazao je da je suvišno i govoriti o humanosti ljudi koji su se žrtvovali da bi pomogli drugom.



- Crveni križ FBiH najmanje što može učiniti je zahvaliti im ovim priznanjem. Današnji dobitnici priznanja su primjer svima nama, o njima trebamo i moramo govoriti jer oni su heroji društva – istaknuo je.



Dobitnica priznanja Rabija Bosnić kaže da čitav život nastoji (i kroz svoj poziv) pomagati drugima.



- Ukazala se prilika da sam mogla donirati organ kolegi. Za mene nije bilo dileme. Zahvaljujem organizaciji za priznanje kao i svima koji rade nešto za dobrobit drugih, posebno volonterima. Moramo jedni prema drugima biti ljudi - poručila je Bosnić.



(FENA)