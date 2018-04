Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovione Bakir Izetbegović bio je danas domaćin sastanka kojem su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti iz bošnjačkog naroda, delegacija Islamske zajednice u BiH koju je predvodio reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, predsjednik BZK „Preporod“ Senadin Lavić i predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 Adil Kulenović.

Razmatrana je sveukupna situacija i odnosi u BiH i regionu, a posebna pažnja posvećena je odnosima između države BiH i Islamske zajednice i njenih pripadnika u BiH, rastućoj islamofobiji i antibošnjačkoj propagandi, sigurnosnim prijetnjama s kojima se naša zemlja suočava, pokušajima historijskog revizionizma i negiranja agresije i genocida počinjenih u BiH, te položaju povratnika u RS.



Predsjednik BZK „Preporod“ Senadin Lavić je izjavio novinarima da je ovo bio sastanak u kontinuitetu koji je započet prije 20-tak dana, kada je započet razgovor „o cjelokupnom konstruktu agresije na istinu o BiH“.



- Danas smo tu priču nastavili. Razgovor je tekao u smjeru dolaženja do stavova i zaključaka koji pokazuju koje su to linije agresije na istinu o BiH, odnosno pokušaj da se kaže koji je to skup elemenata koji hoće da kažu da su Bošnjaci vrlo opasna skupina u Evropi, da Bošnjaci nekome smetaju u Evropi - kazao je Lavić.



Dodao je da je jedan od stavova do kojeg su danas došli „da su Bošnjaci stari evropski narod, da poštuju druge narode u BiH, da priznaju BiH kao jedinu i prihvataju je i bore se za nju kao jedinu državu u kojoj mogu živjeti sa svima koji je vole i da Bošnjaci nisu nikakva smetnja bilo kome u Evropi“.



Lavić kaže da su pomenuli i procese kojima se negira bosanski jezik, bošnjački identitet, religijska institucija Bošnjaka.



- Tražimo da se prema toj instituciji odnosi kao i prema drugim institucijama u državi BiH, da ona ima normalan sporazum, gdje će biti priznata kao što je priznata Katolička crkva i Pravoslavna crkva - napomenuo je Lavić, dodajući da će današnji razgovor biti nastavljen u narednom periodu.



Istaknuo je da svi ljudi koji žive u ovoj zemlji treba da shvate da je BiH njihova jedina država, njihova jedina domovina i da iz tog koncepta izgrađuju svoje znanstvene, političke, kulturne i druge životne ciljeve.



- Želimo da kažemo javno i glasno da Bošnjaci nisu imali nikakav plan, genocidan plan prema bilo kojem narodu, da nisu imali projekt velike države, iskorjenjivanje bilo koga itd. Vidite da je otprilike od 2005. godine krenuo projekat u kojem se Bošnjacima pokušava 'prikačiti', 'nalijepiti' mnogo štošta s čim oni nemaju nikakve veze - naglasio je Lavić.



Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 Adil Kulenović je nakon sastanka izjavio novinarima da je najveća korist od ovog sastanka u tome što se, na neki način, profiliraju državotvorne političke snage, ne samo političke nego i intelektualne, religijske, zatim organizacije civilnog društva koje promišljaju BiH, ne na etnoreligijski način, nego na način, prije svega, odnosa prema izgradnji države BiH.



Po njegovim riječima, naročito je važno što je istaknuta potreba da se u budućnosti vodi računa o tome „kako izbjeći zamke izolacionizma, koje mogu biti najpogubnije i za BiH kao državu i za narod kao takav“.



- U tom smislu je važno istaći da se iz jednog stanja defanzive treba konačno preći u stanje ofanzive na način na koji je to već iskazano s ovim zajedničkim pristupom četiri političke stranke oko izmjene Izbornog zakona. Očekivati je da će u budućnosti politika koja će se graditi na takvom jednom državotvornom konceptu uključivati u sebi i ona pitanja koja su danas posebno naglašena, to je sekularizam, odnosno državno uređenje koje u sebi sadrži sve ono što danas moderni pojam civilizacije podrazumijeva pod sekularizmom - smatra Kulenović.



Kazao je da svaki oblik razmjene mišljenja, ali koji ne podrazumijeva nikakvo ni izoliranje samo unutar nekakvih uskih bošnjačkih naglasaka ili interesa, značit će stabilizaciju i u samoj BiH u cjelini.



- Pomenuo sam izlazak iz stanja defanzive u ofanzivnu strategiju - političku, intelektualnu i svaku drugu, imajući u vidu činjenicu da se nama stalno nameće pozicija jedne rovovske bitke, stalne odbrane i za ono što jeste krivnja u pojedinim segmentima politike ili rada do onoga što apsolutno nije nikakva krivnja, jer nije niti bošnjački narod niti cjelokupni narod u BiH odgovoran za genocid, ali jesu oni koji su presuđeni za udruženi zločinački poduhvat i međudržavni oružani sukob - naglasio je Kulenović.



Iz toga, smatra on, moramo izvući pouke i poduke, „moramo tražiti političku odgovornost za posljedice genocida, za posljedice udruženog zločinačkog poduhvata, za posljedice međudržavnog oružanog sukoba“.



- Na takvoj izgradnji strategije ja vjerujem da je moguće okupljati i jednu najširu platformu za koju sam apsolutno siguran da postoji u BiH kada je riječ o izgradnji mira i strabilnosti u BiH - zaključio je Kulenović.





