BiH je balkanska zemlja s najviše imigranata, a usljed odluke Njemačke da olakša izdavanje radnih dozvola građanima BiH, očekuje se još više odlazaka, navedeno je u studiji Bečkog instituta za ekonomske studije i Svjetske banke o stanju ekonomija zapadnog Balkana.

"Trend će biti samo nastavljen, naročito jer je Njemačka, kao glavna destinacija bh. imigranata, olakšala procedure za građane BiH koji traže posao u toj zemlji", istaknuto je.



Osim ove njemačke odluke, kako je navedeno, dodatne migracije biće ubrzane i zbog starenja stanovništva i negativnog nataliteta, ali i zato jer mnogi bh. državljani imaju pasoše Hrvatske.



Gledano u apsolutnim ciframa, u studiji je istaknuto da je BiH od raspada Jugoslavije do danas napustilo 1,3 miliona ljudi, što iznosi trećinu stanovništva, nakon koje slijedi Albanija sa milion, pa Srbija sa 900.000.



Po zemljama, osim Njemačke, građani BiH su uglavnom odlazili u Sjedinjene Države, državljani Srbije u Švajcarsku i Australiju, Albanci u Italiju, a ljudi sa Kosova u Njemačku. Što se tiče plata u regionu, najbolja situacija je u BiH i Crnoj Gori, dok su najniže plate u Albaniji.



"Iako je visina plata različita od zemlje do zemlje, mjereno po kupovnoj moći, najbolja situacija je u Crnoj Gori i BiH, dok Albanija značajno zaostaje za zemljama regiona. Sve zemlje regiona osim Albanije imaju bolje plate nego u Bugarskoj, dok su crnogorske plate prestigle nivo u Mađarskoj", navedeno je.



Nezaposlenost je, dijelom zbog bolje ekonomske aktivnosti i migracije, padala u svim zemljama osim na Kosovu, i od kraja 2016. do kraja 2017. pala je za 169.000 ljudi. Do najvećeg pada nezaposlenosti došlo je u BiH, i iznosi skoro pet odsto. Sa stopom od 20,5 odsto, kako je istaknuto, BiH je zabilježila najmanju nezaposlenost u istoriji.



"Podaci Svjetske banke iz 2017. ukazuju da je do pada došlo u kombinaciji s povećanjem zaposlenosti, smanjenoj participaciji radne snage i povećanoj imigraciji", navedeno je.



Takođe, BiH je jedina zemlja u kojoj je došlo do smanjenja samozapošljavanja.



Sa druge strane, Srbija je po brojnim parametrima kad su u pitanje zapošljavanje i rast privrede u regionalnom vrhu.



Srbija ima najbolju stopu rasta zapošljavanja od 4,3 odsto, a glavna područja su industrija, usluge, građevinarstvo, medicinska industrija i rekreacioni turizam. Ako se Srbiji pridoda Kosovo, stopa rasta djeluje još impresivnije.



"Zapošljavanje je posebno izraženo u dobi između 25 i 54 godine, a u cijelom regionu u referentnom periodu je zaposleno 119.000 ovih kategorija s najvećim rastom u Srbiji sa 59.000 ljudi. I kad se gleda starija populacija, najveći broj radnih mjesta otvoren je u Srbiji", navedeno je u studiji.



Srbija prednjači i po stopi rasta novozaposlenih žena - 3,7 odsto, nakon koje slijedi Makedonija sa 2,1 odsto.



Srbija je šampion i po broju samozaposlenih fakultetski obrazovanih građana, prevashodno u sektoru informacionih tehnologija, ali i po smanjenju nezaposlenosti među mladima, gdje je u rangu sa BiH.



